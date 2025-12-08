Повороты судьбы: он спас ее при землетрясении, она нашла его спустя 12 лет и стала женой
Китаянка вышла замуж за мужчину, который 17 лет назад спас ее из-под завалов после разрушительного землетрясения в Сычуани. Судьба вновь свела их в ресторане в 2020 году, когда мать невесты случайно узнала бывшего спасателя.
В Китае прошла ежегодная массовая свадебная церемония, на которой 37 пар дали друг другу клятву любви до конца жизни. Однако одна пара выделялась особенно — молодая женщина вышла замуж за мужчину, который 17 лет назад спас ей жизнь, когда она была маленькой девочкой. Судьба вновь свела их после многих лет разлуки.
В мероприятии, состоявшемся 29 ноября в столице провинции Хунань, поженились 27-летняя Лю Симэй и 39-летний Лян Чжибин. Они познакомились после разрушительного землетрясения в Сычуани 12 мая 2008 года. Землетрясение магнитудой 7,9 тогда унесло почти 88 тысяч жизней, более 374 тысяч человек получили ранения, около 18 тысяч пропали без вести. Подземные толчки ощущались и в соседних странах.
В 2008 году Лян был солдатом, направленным в пострадавший регион. Он спас зажатую металлическими балками и кирпичами десятилетнюю девочку, четыре часа разгребая с товарищами руины. Девочку удалось вытащить и доставить в больницу, пишет South China Morning Post.
После выздоровления Лю вместе с семьей вернулась в родные места. «Много лет я не могла вспомнить, как он выглядел. В памяти остался только размытый силуэт», — призналась она. Все изменилось в 2020 году, когда Лю ужинала с родителями в ресторане. Ее мать внезапно обратила внимание на мужчину за соседним столиком: «Он выглядит точно как тот солдат, который тогда тебя спас», — сказала она. Лю подошла к мужчине и спросила, действительно ли это он. «Я так волновалась и немного смущалась», — вспоминает Лю. Не менее удивлен был и Лян: «Она так сильно изменилась, я ее совсем не узнал».
Liu Ximei and Liang Zhibin, their love, began with the rescue after a Wenchuan earthquake disaster in 2008, and the fate was attributed to the long-term flow of fireworks when they met again in 2020 and got married in 2025.❤️👩❤️👨 pic.twitter.com/w9l6RJWYAq— 孙松.SunSong (@sunsong0909) December 5, 2025
Со временем они начали общаться, стали друзьями, а затем Лю поняла, что встретила того самого человека, и призналась ему в любви. «Я люблю его не из чувства благодарности, — говорит Лю. — Проводя время вместе, я поняла, что могу доверить ему свою жизнь». Лян тоже оценил перемены, которые произошли в его жизни: «Она — луч света для меня. Когда мне тяжело, ее позитивный взгляд помогает и напоминает, что надежда всегда есть». Он добавил: «Тогда спасение людей было моим долгом, а сейчас я люблю ее искренне. Это совершенно разные вещи». Вспоминая неожиданную встречу спустя двенадцать лет, он сказал: «Повороты судьбы удивительны. Тогда я спас ее. Двенадцать лет спустя она стала светом в моей жизни».
Пользователи китайских соцсетей активно обсуждают эту историю, желая молодоженам счастья. «История любви, начавшаяся под завалами и завершившаяся у алтаря. Эта воплотившаяся в жизнь сказка невероятно трогательна», — цитирует издание одного из комментаторов.