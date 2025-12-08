Повороты судьбы: он спас ее при землетрясении, она нашла его спустя 12 лет и стала женой

Со временем они начали общаться, стали друзьями, а затем Лю поняла, что встретила того самого человека, и призналась ему в любви. «Я люблю его не из чувства благодарности, — говорит Лю. — Проводя время вместе, я поняла, что могу доверить ему свою жизнь». Лян тоже оценил перемены, которые произошли в его жизни: «Она — луч света для меня. Когда мне тяжело, ее позитивный взгляд помогает и напоминает, что надежда всегда есть». Он добавил: «Тогда спасение людей было моим долгом, а сейчас я люблю ее искренне. Это совершенно разные вещи». Вспоминая неожиданную встречу спустя двенадцать лет, он сказал: «Повороты судьбы удивительны. Тогда я спас ее. Двенадцать лет спустя она стала светом в моей жизни».