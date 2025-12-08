ВИДЕО: полиция Риги просит опознать автомобиль, который сбросил на дорогу стиральную машину

За неучастие производителя или владельца бытовых отходов в муниципально организованной системе управления бытовыми отходами физическому лицу выносится предупреждение или налагается штраф в размере от 50 до 750 евро, а юридическому лицу – штраф в размере от 250 до 1500 евро.