ВИДЕО: полиция Риги просит опознать автомобиль, который сбросил на дорогу стиральную машину
Рижская муниципальная полиция ищет водителя, который умышленно сбросил стиральную машину из прицепа на дорогу и скрылся.
Рижская муниципальная полиция просит опознать серый автомобиль Opel. Его водитель в прицепе перевозил белую стиральную машину, которую намеренно резким маневром сбросил на проезжую часть и уехал. Мгновением позже этот же автомобиль перевозил в прицепе машину "Волга".
Полиция призывает просмотреть видео, на котором видно упомянутое транспортное средство, и в случае опознания звонить по телефонам 67181421 или 67181413.
В связи с произошедшим в муниципальной полиции начат административный процесс в соответствии с первой частью 43 статьи Закона об обращении с отходами.
За неучастие производителя или владельца бытовых отходов в муниципально организованной системе управления бытовыми отходами физическому лицу выносится предупреждение или налагается штраф в размере от 50 до 750 евро, а юридическому лицу – штраф в размере от 250 до 1500 евро.