В Царникаве школьные классы и вещи учеников проверили с собаками
В Царникавской средней школе муниципальная полиция и кинологи со служебными собаками провели внеплановую проверку после слухов о возможном распространении запрещенных веществ среди учеников, сообщает "Degpunktā".
В одной из школ Адажского края была проведена совместная проверка муниципальной полиции и кинологов таможни. Поводом стали опасения родителей: в Царникавской средней школе распространялась информация, что ученики могут приносить и распространять запрещенные вещества. Несмотря на то что обеспокоенные родители официально не обращались к правоохранителям, власти решили проверить ситуацию ради безопасности.
Проверка проходила незаметно, чтобы ученики не успели что-либо спрятать. Собаки из кинологической службы таможни — частые гости Царникавской средней школы, и на этот раз они также обследовали несколько классов, где учатся дети разного возраста. Часть вещей вызвала подозрения, поэтому учеников попросили выйти, а содержимое их сумок проверили детальнее.
Как отмечает представитель муниципальной полиции Инга Свенце, дети чаще всего прячут нежелательные предметы в маленьких карманах или пеналах. На этот раз в одной из сумок обнаружили оставленные зажигалки. По ее словам, такие вещи в школе быть не должны, поэтому они были изъяты.
Директор Царникавской средней школы Райвис Паулс признает, что ситуация в этом году стала спокойнее: дети стали более дисциплинированными. Возможно, этому способствует ограничение на использование телефонов до шестого класса. По его словам, за исключением найденных пустых зажигалок, ничего серьезного выявлено не было.
Директор также удивлен, что некоторые люди негативно реагируют на присутствие служебных собак в школах. По его наблюдениям, дети радуются визиту кинологов, а если у кого-то есть страхи или аллергия, его заранее просят выйти из класса. Для учеников это даже маленькое событие в повседневной жизни.
Инга Свенце напоминает, что с недавними изменениями в законодательстве руководители школ имеют право проверять содержимое ученических сумок даже на основании подозрений. Полиция готова оказать поддержку школам и родителям всегда, когда потребуется.