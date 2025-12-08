В Царникаве школьные классы и вещи учеников проверили с собаками

Как отмечает представитель муниципальной полиции Инга Свенце, дети чаще всего прячут нежелательные предметы в маленьких карманах или пеналах. На этот раз в одной из сумок обнаружили оставленные зажигалки. По ее словам, такие вещи в школе быть не должны, поэтому они были изъяты.