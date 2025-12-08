Цены в Латвии делают вид, что снижаются, но чек в магазине об этом не знает: что происходит с инфляцией

Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года снизились на 0,3% по сравнению с октябрем, но выросли на 3,8% в годовом сравнении - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в ноябре на 3,7%.