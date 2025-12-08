Rietumu Banka предоставил кредит в 19 млн евро для дальнейшего развития офисного комплекса Verde

«Verde – один из самых успешных новых офисных комплексов в Риге, что позволяет нам финансировать его дальнейшее развитие на ранней стадии, еще до привлечения арендаторов. Во многом он стал символом прогресса латвийской экономики – на его примере мы видим, что высокое качество и продуманная реализация позволяют в краткие сроки заполнить помещения на все 100%. Нет сомнений, что и следующая очередь бизнес-квартала Verde будет столь же успешной. Это еще один пример перспективного масштабного проекта в сфере недвижимости – и таких в нашем кредитном портфеле становится все больше», – подчеркивает Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka.