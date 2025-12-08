Rietumu Banka предоставил кредит в 19 млн евро для дальнейшего развития офисного комплекса Verde
Rietumu Banka выдал кредит в 19 миллионов евро для дальнейшего развития бизнес-квартала Verde (ул. Р. Хирша, 1, Рига). Средства предназначены на строительство нового здания рядом с двумя существующими, в которых все помещения уже полностью сданы в аренду. Предполагается, что новое здание будет построено во втором квартале 2027 года. Проект реализует компания по управлению инвестициями Capitalica Asset Management, являющаяся частью SBA Group.
«Verde – один из самых успешных новых офисных комплексов в Риге, что позволяет нам финансировать его дальнейшее развитие на ранней стадии, еще до привлечения арендаторов. Во многом он стал символом прогресса латвийской экономики – на его примере мы видим, что высокое качество и продуманная реализация позволяют в краткие сроки заполнить помещения на все 100%. Нет сомнений, что и следующая очередь бизнес-квартала Verde будет столь же успешной. Это еще один пример перспективного масштабного проекта в сфере недвижимости – и таких в нашем кредитном портфеле становится все больше», – подчеркивает Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka.
Разрешение на продолжение строительства Verde было получено в рекордно короткие сроки – всего три месяца – в сентябре этого года. Проект реализуется в соответствии с высочайшими стандартами устойчивого развития, согласно требованиям BREEAM Outstanding (стандарт оценки устойчивости и энергоэффективности зданий). «Предоставление финансирования на столь ранней стадии, когда еще не заключены договоры на аренду помещений в новом здании, очень важно для бизнеса. Такие соглашения в Балтии являются редкостью. Я убежден, что доверие Rietumu Banka еще больше подтверждает превосходное качество Verde, нашу репутацию на рынке и очевидный спрос на подобные объекты в Риге», – говорит Гинтарас Толочка, управляющий фондами Capitalica Asset Management.
Зеленый проект Verde: инвестиции в 150 миллионов евро
В настоящее время в бизнес-квартал Verde входят два здания – A и B, общая площадь которых составляет 45 000 м², и в них работают 27 местных и международных компаний.
В рамках дальнейшего строительства появятся еще два новых здания – C и D. Таким образом, площади комплекса увеличатся еще на 37 000 м², из которых 22 500 м² –офисные помещения класса А, где можно будет оборудовать около 2 500 новых рабочих мест. Планируется, что строительство здания C будет завершено во втором квартале 2027 года. В следующем году начнется строительство здания D, которое завершится во втором квартале 2028 года. Проект реализует Capitalica European Office Fund.
После окончания всех этапов строительства площадь сдаваемых в аренду офисных помещений класса А в Verde превысит 50 000 м², что обеспечит 5 500 рабочих мест. Общие инвестиции в проект составят около 150 миллионов евро.