Почему Россия стала мировым пугалом с ядерной кнопкой? Объясняет Евгений Савостьянов - человек, пытавшийся реформировать КГБ

— В 2014 году был эпизод, о котором, мне кажется, подзабыли. Первые дни мая 2014-го, Крым уже аннексирован, в Донецке и Луганске объявлены референдумы о «федерализации», и тут в Москву прилетает глава ОБСЕ и президент Швейцарии Дидье Буркхальтер. После этого Путин резко меняет риторику и просит своих друзей в «ДНР» и «ЛНР» отложить референдум, а в мировой прессе появляются заголовки о деэскалации на юго-востоке Украины. Тогда ходил слух, будто Буркхальтер что-то такое сказал или показал Путину, что тот стал сразу «хорошим», что-то вроде авуаров в швейцарских банках. В июне они еще раз встретились в Вене, и курс на деэскалацию продолжился. Видно было, что Путин старается избежать противостояния с Западом, вернуться к прежним отношениям. Но в июле 2014-го «обезьяны с гранатой» в Донбассе сбили малазийский «Боинг», ни о какой деэскалации уже не могло быть речи, и дальше Путин просто забросил чепчик за мельницу. Это действительно был переломный момент? Или Путин и не собирался прекращать противостояние?