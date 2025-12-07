Когда Рождество превращают в "Галактику мечты": сколько стоит такая сказка одному латвийскому городу
Рождественское оформление Даугавпилса в этом году обошлось самоуправлению примерно в 300 тысяч евро: от главной елки на площади Виенибас и огней на улице Ригас до декора районов и новых световых инсталляций.
Рождественское оформление Даугавпилса в этом году обошлось самоуправлению примерно в 300 000 евро.
На елку на площади Виенибас и оформление улицы Ригас в этом году было потрачено 84 954 евро. В свою очередь, оформление центра города и его окрестностей — работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу, а также покупка и аренда новых элементов — стоило 214 696 евро.
Ранее уже сообщалось, что в этом году визуальное праздничное оформление города создано под впечатлением от книги «Маленький принц», приглашая даугавпилчан и гостей провести Рождество в «Галактике мечты».
Концепция оформления основывается на идее «Маленького принца» о том, что каждая связь с человеком, мыслью или замыслом подобна процессу приручения, требующему осознанной и чуткой ответственности.