Жить станет хорошо? Эксперт обещает, что налоговая реформа поддержит наименее обеспеченных

В передаче TV24 «Preses klubs» Эдмунд Цепуритис рассказал о доходах жителей Латвии и налоговой реформе. Он подчеркивает, что в стране по-прежнему много людей с низкими доходами и объясняет, как реформа поможет тем, кому эта поддержка нужнее всего. «Есть такие расходы, которые нельзя отложить, – затраты на жилье, продукты питания, – но меня радует, что в связи с налоговой реформой и повышением минимальной зарплаты там, где помощь нужна больше всего, это будет сделано», – отмечает Цепуритис. В долгосрочной перспективе, подчеркивает он, необходимо обеспечить рабочие места, которые позволяют выплачивать заработную плату на хорошем уровне.