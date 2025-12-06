Когда подарок - не главное: почему половине латвийцев уже все равно, что лежит под елкой

«Думая о подарках, немного больше трети опрошенных всегда спрашивают у близких, что они хотели бы получить. Примерно половина респондентов – чаще женщины – отмечают, что обычно и так знают, что близкие или друзья хотели бы найти под елкой. Каждый пятый дарит то, что хотел бы получить сам. Интересно, что новые технологии в этой сфере еще не получили широкого доверия – к искусственному интеллекту за советом при выборе подарков обращаются всего 2% опрошенных, хотя среди молодежи эта доля возрастает до 5%», – рассказывает Линда Шаблинска.