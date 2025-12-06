Когда подарок - не главное: почему половине латвийцев уже все равно, что лежит под елкой
Жители Латвии готовы тратить на рождественские подарки все больше — до 250 евро, показывают данные банка SEB, — но почти половине из них уже не так важно, что именно окажется под елкой. Для многих цена и размер коробки отступают на второй план: гораздо важнее внимание, забота и возможность провести время вместе, чем еще одна вещь в подарочной упаковке.
Накопления на подарки чаще делают женщины
Примерно каждый четвертый респондент (23%) в этом году планирует выделить на покупку подарков от 50 до 100 евро. 15% рассчитывают уложиться в сумму до 50 евро, и столько же намерены потратить 101–150 евро. Более крупные суммы – от 151 до 250 евро – готовы тратить 17% жителей, а еще 13% – свыше 250 евро. В то же время 5% опрошенных вообще не планируют тратить деньги на подарки, а среди студентов этот показатель достигает 31%.
Чаще всего жители покупают подарки в последние две недели перед праздниками или во время распродаж, например в Черную пятницу. Молодежь склонна покупать подарки в самый последний момент, тогда как женщины активнее пользуются скидками. В целом женщины более щедры, чем мужчины, и планируют тратить на подарки больше. Также среди женщин меньше тех, кто вовсе не собирается покупать подарки (3% женщин и 6% мужчин).
«Женщины всегда подходят к покупке подарков более практично – покупают их заблаговременно, используют предлагаемые скидки и благодаря этому могут порадовать более широкий круг людей. Результаты опроса также показывают, что женщины чаще, чем мужчины, формируют накопления специально для покупки подарков (36% женщин и 29% мужчин), что помогает снизить стресс и значительно облегчает планирование праздничного бюджета. В целом лишь треть людей создает специальный накопительный фонд к праздникам, хотя известно, что даже небольшой запас средств может заметно уменьшить нагрузку на бюджет в декабре», – подчеркивает ментор по финансовой грамотности банка SEB Линда Шаблинска.
Лучший подарок – эмоции и время вместе
При выборе подарков по-прежнему отдается предпочтение вещам, купленным в магазинах, – одежде, товарам для дома и косметике (53%). Устойчивые позиции занимают также подарочные карты и деньги, которые становятся альтернативой традиционным подаркам (17%). Популярны и сладости, угощения (20%), а все больше людей предпочитают дарить впечатления: билеты, походы в рестораны и другие виды досуга (23%).
«Думая о подарках, немного больше трети опрошенных всегда спрашивают у близких, что они хотели бы получить. Примерно половина респондентов – чаще женщины – отмечают, что обычно и так знают, что близкие или друзья хотели бы найти под елкой. Каждый пятый дарит то, что хотел бы получить сам. Интересно, что новые технологии в этой сфере еще не получили широкого доверия – к искусственному интеллекту за советом при выборе подарков обращаются всего 2% опрошенных, хотя среди молодежи эта доля возрастает до 5%», – рассказывает Линда Шаблинска.
В целом традиция обмена подарками сохраняется неизменной – более 85% жителей собираются порадовать близких подарками. «И здесь важно помнить, что подарок вовсе не обязан быть дорогим – лучшая драма это проведенное вместе время и положительные эмоции. Это подтверждают и результаты опроса: почти половина жителей, отвечая на вопрос о том, что сами хотели бы получить, указали, что стоимость подарка не имеет решающего значения, гораздо важнее внимание и забота», – заключает Линда Шаблинска.
Опрос населения в декабре 2025 года провела компания Norstat. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.