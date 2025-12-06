"Я просто возмущена!" Новый тариф на воду ошеломил жителей Скрунды

Тем временем дума Кулдигского края уже размышляет, как в будущем решить сложившуюся ситуацию и выровнять платежи за воду и канализацию для жителей всего края. «Сейчас масштаб той или иной хозяйственной единицы во многом влияет на тариф. Чем меньше хозяйство, тем выше получается тариф. Сейчас мы рассматриваем, как объединить хозяйства, потому что в Кулдиге у нас сейчас работают Kuldīgas ūdens, Kuldīgas siltumtīkli и Kuldīgas komunālie pakalpojumi как отдельные капитальные общества. В свою очередь в Скрунде все услуги — тепло, вода, управление — предоставляет Skrundas komunālā saimniecība. Поэтому на будущее смотрим так: возможно, Skrundas komunālo saimniecību реорганизовать и по направлениям присоединить к другим, чтобы вся вода была под одним предприятием, а тепло — под другим».