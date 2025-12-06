"Я просто возмущена!" Новый тариф на воду ошеломил жителей Скрунды
Жители Скрунды потрясены резким ростом тарифов на воду и канализацию, который вступил в силу с 1 декабря. Общие расходы вырастут на 47%. Об увеличении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на этой неделе сообщила Комиссия по регулированию общественных услуг, указав, что тарифы повысятся в Лиепае, Риге и Скрунде, однако именно в Скрунде и прилегающих волостях и селах рост будет самым значительным.
«До 30 ноября вода стоила 1,27 евро/м³ плюс НДС, канализация — 1,30 евро/м³ плюс НДС. Теперь, с 1 декабря, новый тариф на услуги водоснабжения составляет 2,07 евро/м³ плюс НДС, а тариф на услуги канализации — 1,71 евро/м³ плюс НДС. Если общий тариф был 2,57 евро/м³ плюс НДС, то теперь 3,78 евро/м³ плюс НДС. В целом это рост на 47 %», — объяснила член правления SIA Skrundas komunālās saimniecības Эвита Шестакова.
Местные жители столь резким повышением удивлены. Одни встревожены, другие смиряются с тем, что платить все равно придется, сообщает LSM.lv.
«Я просто возмущена! Какое может быть мнение, если тариф повышают на 47 %? На мой взгляд, это неадекватно ни в каком контексте. У нас есть сообщество, и для жителей нужно было вывесить эту цифру. Просто чтобы они знали, что их ждет в следующем месяце. Это было грустно».
«Это же как-то внезапно. И то, как нас с этим знакомят, тоже происходит внезапно», «Главное — это канализация, вода уже тогда мелочь», «Сейчас везде большие расходы, так же как растут цены на продукты, везде растут цены. Раньше думала — поднимут один раз, а сейчас поднимают все больше и больше, так что изменения повсюду», «В соцсетях видела [про рост цен], но особо не слежу. Что-то это, конечно, повлияет. Не так, чтобы совсем никак, все-таки каждая копейка набегает».
Член правления SIA Skrundas komunālās saimniecības Шестакова работает в муниципальном предприятии с мая прошлого года. За это время был пересмотрен тариф на услуги водоснабжения, и причин столь резкого увеличения, по ее словам, как минимум шесть, включая рост минимальной зарплаты и другие факторы.
В связи с ранее реализованными проектами были недостатки в учете основных средств, но теперь они устранены, пояснила представитель предприятия: «И по этой причине тоже возник этот рост — это одна из причин. Вторая вещь — изменились расходы на контроль качества окружающей среды, потому что мониторинг в сельских территориях теперь нужно проводить чаще. Это определяется законодательством, и мы обязаны это делать. Кроме того, увеличилось количество контролируемых химических показателей. Если раньше у нас было несколько показателей, то теперь добавилось несколько новых, и прейскурант лаборатории за эти годы тоже изменился».
По словам представительницы предприятия, в последний раз тариф менялся три года назад. Она подчеркнула, что число жителей в Скрунде, окружающих волостях и селах невелико. В самой Скрунде проживает около 1800 человек, в окрестных волостях — лишь по несколько сотен.
Меняются и привычки использования воды, к тому же сейчас ведется учет. В результате всем вместе приходится покрывать текущие расходы. Каждый год к сети водоснабжения в Скрунде подключается несколько домохозяйств, но даже это для небольшой населенной точки — значительная нагрузка, отметила Шестакова.
Изменения тарифа потребуют дополнительных средств и в бюджете самоуправления, так как услуги водоснабжения используются в школах и зданиях администрации, пояснил заместитель председателя думы Кулдигского края Артис Робертс («Kuldīgas novadam»):
«Конечно, и рост тарифов тоже влияет. У нас около 18 зданий в Скрунде, Рудбаржи, Раньки, Никраце. Годовой прирост расходов составляет примерно от 4000 до 4400 евро. Рост есть, но он не критичен до такой степени, чтобы говорить, что мы что-то не сможем сделать или какие-то услуги придется ограничивать. Это не так».
Тем временем дума Кулдигского края уже размышляет, как в будущем решить сложившуюся ситуацию и выровнять платежи за воду и канализацию для жителей всего края. «Сейчас масштаб той или иной хозяйственной единицы во многом влияет на тариф. Чем меньше хозяйство, тем выше получается тариф. Сейчас мы рассматриваем, как объединить хозяйства, потому что в Кулдиге у нас сейчас работают Kuldīgas ūdens, Kuldīgas siltumtīkli и Kuldīgas komunālie pakalpojumi как отдельные капитальные общества. В свою очередь в Скрунде все услуги — тепло, вода, управление — предоставляет Skrundas komunālā saimniecība. Поэтому на будущее смотрим так: возможно, Skrundas komunālo saimniecību реорганизовать и по направлениям присоединить к другим, чтобы вся вода была под одним предприятием, а тепло — под другим».
Сейчас самоуправление собирает всю актуальную информацию, и, по предположению Робертса, на заседании думы Кулдигского края в декабре или январе этот вопрос уже может быть рассмотрен. Если депутаты примут такое решение, изменения, которые позволят выровнять тариф, ожидаются осенью 2026 года.