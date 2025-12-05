Rail Baltica в Латвии: экономия на проекте обсуждается, но колея останется европейской

«В случае таких масштабных международных инфраструктурных проектов неизбежно появление в публичном пространстве различных мнений и спекуляций, но Эстония в своих решениях исходит из официальных позиций правительства, а не из слухов. В начале нового года Elron планирует объявить рамочный тендер на поставку региональных поездов, где возможность заказа будет предусмотрена также для Латвии и Литвы. Все три страны Балтии по-прежнему привержены цели завершить первый этап основной магистрали к 2030 году», – добавил Лейс.