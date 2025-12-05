Умер игравший злодеев голливудский актер, который принял православие и получил гражданство РФ
4 декабря 2025 года в возрасте 75 лет скончался японско-американский актёр Кэри-Хироюки Тагава. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, актер умер в Санта-Барбаре.
Для миллионов зрителей Тагава навсегда останется воплощением злого колдуна Шанг Цзуна из культового фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) 1995 года. Его образ коварного организатора турнира с фирменной репликой «Your Soul is Mine!» («Твоя душа принадлежит мне!») стал визитной карточкой актёра. Позже Тагава признавался, что вернуться к этой роли было для него удовольствием, и что это дало ему возможность освежить образ для нового поколения. Он возвращался к персонажу неоднократно: в веб-сериале «Mortal Kombat: Legacy» в 2013 году и в видеоигре Mortal Kombat 11 в 2019-м, где подарил Шанг Цзуну свой голос и внешность.
От военной базы до большого кино
Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио в семье актрисы театра Такарадзука Марико Хаты и японо-американского военнослужащего. Детство провёл на различных военных базах США, пока семья не обосновалась в Южной Калифорнии. Там он начал заниматься актёрским мастерством ещё в средней школе.
Настоящий прорыв случился в 1987 году, когда Бернардо Бертолуччи пригласил его на роль евнуха Чанга в оскароносном фильме «Последний император». В интервью 2015 года актёр вспоминал, как был ошеломлён возможностью работать с одним из десяти лучших режиссёров мира — настолько, что чуть не спросил, сколько он должен заплатить за эту роль.
После этого последовали десятки ярких работ. Тагава сыграл в бондиане «Лицензия на убийство» (1989), появился в фильмах «Восходящее солнце», «Планета обезьян» (2001), «Перл-Харбор» (2001), «Мемуары гейши» (2005), «Электра», «47 ронинов» (2013) и многих других.
За четыре десятилетия карьеры Тагава работал с такими выдающимися режиссёрами, как Филип Кауфман, Тим Бёртон, Майкл Бэй, Роб Маршалл, Айван Райтман и Джон Карпентер. На его счету более 150 ролей в кино, на телевидении и в видеоиграх.
На телевидении Тагава тоже снискал любовь зрителей. Он играл лейтенанта Эй Джей Шимамуру в сериале «Детектив Нэш Бриджес», капитана Терри Харада в «Гавайях», Сатоши Такеду в «Мести» и министра торговли Нобусукэ Тагоми в сериале Amazon «Человек в высоком замке» (2015–2018) — роль, которую многие критики считают одной из лучших в его карьере. Последней работой актёра стала озвучка персонажа в анимационном сериале Netflix «Самурай с голубыми глазами».
По ту сторону экрана
Хотя Тагава прославился ролями антагонистов, в жизни он был их полной противоположностью. Сам актёр говорил, что забота и сострадание всегда были ему близки. Он считал себя самураем в истинном смысле этого слова — тем, кто служит другим, ведь само японское слово «самурай» происходит от понятий «служить» и «поддерживать».
В 2016 году Тагава получил российское гражданство и принял православие. В интервью он рассказывал, что искал своё духовное место всю жизнь: хотя его семья приняла христианство после переезда из Японии в Америку, именно в православии он обрёл ту структуру и чёткость, которых искал. Он благодарил своего менеджера за то, что тот открывал ему веру, не навязывая её, и никогда не начинал съёмки или поездки без посещения церкви и получения благословения.
Тагава жил на гавайском острове Кауаи вместе со своей женой Салли. Его оплакивают трое детей — Кален, Бринн и Кана, а также двое внуков — Ривер и Тея Клейтон.