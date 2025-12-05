Вечером запускаем на вас шары, утром едем к вам за покупками: жителей Беларуси до сих пор возят в Литву на шопинг
Несмотря на все сложности последнего времени с пересечением границ ЕС, гражданам Беларуси по-прежнему предлагают шоп-туры в европейские страны. В том числе в Литву, воздушное сообщение которой регулярно прерывается гибридными атаками со стороны восточного соседа.
Как сообщают белорусские СМИ, в декабре этого года и январе 2026-го белорусам предлагают отправиться на выходные на закупы в польский Белосток — только для путешественников с уже открытыми визами — с ночевкой в местной гостинице. На шопинг в торговых центрах города отводится полдня.
Стоимость — 145 евро. Отдельно оплачивается медстраховка.
Еще одно предложение — поездка на четыре дня в Германию и Польшу. Обещают несколько свободных часов и экскурсию в Дрездене, а также прогулки в Майсене и Баутцене. Предусмотрен и шоппинг во Вроцлаве и Лодзи.
Одним из популярных направлений для шопинга у белорусов раньше был Вильнюс. И хотя сейчас вариантов организованных поездок в этот город стало заметно меньше, они все равно есть. Так, одна из поездок на два дня в соседнюю страну включает посещение Вильнюса и Тракая с посещением крупных торговых центров.
Стоит тур 274 рубля белорусских рубля (81 евро). Отдельно оплачивается туристическая услуга — 150 рублей (44 евро), а также экскурсии или посещение аквапарка.