Вечером запускаем на вас шары, утром едем к вам за покупками: жителей Беларуси до сих пор возят в Литву на шопинг

Несмотря на все сложности последнего времени с пересечением границ ЕС, гражданам Беларуси по-прежнему предлагают шоп-туры в европейские страны. В том числе в Литву, воздушное сообщение которой регулярно прерывается гибридными атаками со стороны восточного соседа.

Как сообщают белорусские СМИ, в декабре этого года и январе 2026-го белорусам предлагают отправиться на выходные на закупы в польский Белосток — только для путешественников с уже открытыми визами — с ночевкой в местной гостинице. На шопинг в торговых центрах города отводится полдня.

Стоимость — 145 евро. Отдельно оплачивается медстраховка. 

Еще одно предложение — поездка на четыре дня в Германию и Польшу. Обещают несколько свободных часов и экскурсию в Дрездене, а также прогулки в Майсене и Баутцене. Предусмотрен и шоппинг во Вроцлаве и Лодзи.

Одним из популярных направлений для шопинга у белорусов раньше был Вильнюс. И хотя сейчас вариантов организованных поездок в этот город стало заметно меньше, они все равно есть. Так, одна из поездок на два дня в соседнюю страну включает посещение Вильнюса и Тракая с посещением крупных торговых центров.

Стоит тур 274 рубля белорусских рубля (81 евро). Отдельно оплачивается туристическая услуга — 150 рублей (44 евро), а также экскурсии или посещение аквапарка.

