Ждать ли в ближайшее время настоящей зимней погоды?

В пятницу и субботу небо затянут облака, местами ожидается небольшой дождь и морось, а в субботу во многих местах дождь будет идти в течение дня. В ночные часы при слабом юго-восточном ветре местами сгустится туман, который сохранится в течение дня на востоке, затрудняя видимость на дорогах. Температура воздуха ночью и днем останется в диапазоне +1...+6 градусов.