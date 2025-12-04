Глава клиники онкохирургии о покупке роботов: "В нынешних условиях мы не можем позволить себе такое дорогое удовольствие!"

“Вокруг этого проекта в последние месяцы было много дискусий, министру очень хочется быть инициатором внедрения роботизированной хирургии. И если изначально планировалось купить два робота за 6 миллионов, хотя за рубежом они стоят 2–3 миллиона, то сейчас финансирование уменьшилось, но все равно говорят, что купят два робота. Однако в нынешних условиях мы не можем позволить себе такое дорогое удовольствие! Мы с коллегами считаем: либо покупаем столько, сколько нужно, либо не покупаем. Если покупать, нужно минимум три–четыре робота, ведь, например, RAKUS объединяет несколько клиник, которые хотели бы работать с роботом. Но если робот один, то делить его между всеми придется так, что использовать его можно будет только один день в неделю. Каким будет опыт? Как врачи будут работать? Качество и безопасность напрямую зависят от объема операций”, — подчеркивает он.