Глава клиники онкохирургии о покупке роботов: "В нынешних условиях мы не можем позволить себе такое дорогое удовольствие!"
Руководитель клиники онкохирургии Арманд Сивиньш считает покупку хирургических роботов в Латвии нецелесообразной: при нехватке средств на базовые материалы и оборудование такие инвестиции выглядят роскошью, а не реальной поддержкой медицины.
Во всем мире в медицине все шире внедряются различные роботизированные системы, и Латвия не является исключением. Сейчас продолжаются дискусии о роботизированной хирургии, и планируется приобрести два робота: один для RAKUS, другой — для Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня. Руководитель клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра Арманд Сивиньш в передаче “Dienas personiba ar Veltu Purinu” на TV24 заявил, что, по его мнению, сейчас не подходящее время для такой покупки, так как есть другие приоритеты.
В Латвийском онкологическом центре, построенном в 1984 году, врачи наконец дождались важного события — спустя 20 лет приблизился момент начала ремонтных работ, которые, например, в операционном блоке не проводились с момента открытия центра. Однако наряду с радостью недоумение у руководителя клиники онкохирургии Арманда Сивиньша вызывают, по его мнению, нецелесообразные расходы — в частности, покупка роботов. Сивиньш не отрицает преимуществ современных технологий и сам с удовольствием работал бы с роботом в операционной, как это делают его коллеги в других странах, однако, по его словам, в Латвии сейчас не подходящее для этого время — финансовые условия не позволяют.
“Вокруг этого проекта в последние месяцы было много дискусий, министру очень хочется быть инициатором внедрения роботизированной хирургии. И если изначально планировалось купить два робота за 6 миллионов, хотя за рубежом они стоят 2–3 миллиона, то сейчас финансирование уменьшилось, но все равно говорят, что купят два робота. Однако в нынешних условиях мы не можем позволить себе такое дорогое удовольствие! Мы с коллегами считаем: либо покупаем столько, сколько нужно, либо не покупаем. Если покупать, нужно минимум три–четыре робота, ведь, например, RAKUS объединяет несколько клиник, которые хотели бы работать с роботом. Но если робот один, то делить его между всеми придется так, что использовать его можно будет только один день в неделю. Каким будет опыт? Как врачи будут работать? Качество и безопасность напрямую зависят от объема операций”, — подчеркивает он.
Кроме того, по требованиям производителя, чтобы хирург мог работать уверенно и безопасно, он должен проводить не менее 50 операций с роботом в год. В Латвии при нагрузке на одного робота это невозможно. А если хирург не достигает объема в 50 операций, ему нужно обновлять сертификат, что стоит 30 тысяч евро. “Кто за это заплатит?”
Сивиньш считает, что вместо трат на роботов следовало бы сначала обеспечить клиники необходимыми материалами и инструментами для ежедневной работы — от одноразовых расходников до лапароскопических аппаратов, которые ломаются и давно изношены. “На это мы не можем найти деньги, а на роботов — можем!” — недоумевает он.
Еще один фактор — стоимость операции: вмешательство с использованием робота обходится в 10–20 тысяч евро, тогда как лапароскопическая операция стоит 1500–2000 евро.