В Латвии могут появиться "супермедсестры": спасение системы или приговор помощникам врача?

По ее словам, компетенции помощников врача включают диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, выписывание медикаментов, проведение совместно с врачом профилактических мероприятий, включая скрининг онкологических заболеваний и информирование пациентов, а также констатацию смерти. Они обязаны участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в медицинском обеспечении военных операций. Сейчас в Латвии зарегистрировано 4366 помощников врача, из них 2660 практикуют; в местах, где затруднен доступ к семейному врачу, эти специалисты обеспечивают помощь населению (125 практик: в Латгале - 50, в Курземе - 25, в Видземе - 44, в Земгале - 6). Акмане подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации важно укреплять эту профессию и не допускать ее сокращения. Но заместитель госсекретаря Минздрава по вопросам политики здравоохранения Свен Хенкузенс отметил, что стратегия Минздрава делает больший акцент на развитии института медсестер.