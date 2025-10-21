Маленькие герои: врачи скорой рассказали о том, как внуки спасли жизнь своей бабушке
Когда бабушке стало плохо ночью, ее внуки — 12 и 7 лет — не растерялись и спасли ей жизнь. История от латвийских медиков напоминает: даже дети могут сыграть решающую роль в экстренной ситуации.
Когда происходит несчастье, быстрая реакция и сообразительность присутствующих людей часто становятся вопросом жизни и смерти. Команда Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) делится реальной историей о том, как внуки спасли жизнь своей бабушке, у которой случился инсульт.
"Такие случаи редки, но они происходят! Даже самые маленькие члены семьи могут помочь спасти чью-то жизнь", — написали представители NMPD в социальных сетях.
Вот их рассказ: "Некоторое время назад мы получили вызов к пожилой женщине, которой внезапно стало плохо посреди ночи. К счастью, в тот момент рядом с ней находились внуки — 12 и 7 лет.
Старший ребёнок проснулся среди ночи от громкого удара и побежал к бабушке, увидев её лежащей на полу. Девочка попыталась поднять бабушку, но не смогла. Она не растерялась и позвонила по номеру экстренной помощи, чтобы вызвать нашу бригаду. Хотя бабушка не могла двигать ни руками, ни ногами, к счастью, речь у неё сохранилась. Внучка держала телефон у уха бабушки, и та сама объяснила диспетчеру, что случилось. Симптомы указывали на инсульт.
Через короткое время приехала наша медицинская бригада, оказала помощь и доставила бабушку в больницу.
Позже мы получили сообщение от её близких: "Она идёт на поправку и чувствует себя уже лучше. Врачи в больнице подчеркнули, что благодаря столь быстрой доставке последствия для здоровья будут минимальными или их вовсе не будет". Если бы дети не действовали так решительно, исход этой истории мог бы быть совсем другим.
Команда NMPD выражает огромную благодарность обоим детям, которые подарили своей бабушке шанс жить! Молодцы!"
NMPD призывает родителей поговорить со своими детьми о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. "Научите их номеру службы экстренной помощи — 112, а также тому, как распознать инсульт. В случае инсульта чем быстрее он будет распознан и вызвана скорая помощь, тем выше шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни", — напоминают медики.
Как проявляется инсульт?
Наиболее частые признаки инсульта:
- внезапная слабость одной стороны тела (рука и/или нога перестают слушаться, возможны нарушения чувствительности),
- нарушения речи (человек говорит невнятно, не так, как обычно, или вовсе теряет способность говорить и/или понимать речь),
- асимметрия лица (опускается уголок рта, язык отклоняется от середины, больной не может улыбнуться),
- трудности с глотанием,
- внезапные нарушения зрения на один или оба глаза, двоение в глазах,
- возможны также внезапные, резкие головные боли, "словно удар по голове", нехарактерные для человека, а также нарушения сознания.