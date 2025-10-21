Маленькие герои: врачи скорой рассказали о том, как внуки спасли жизнь своей бабушке

Позже мы получили сообщение от её близких: "Она идёт на поправку и чувствует себя уже лучше. Врачи в больнице подчеркнули, что благодаря столь быстрой доставке последствия для здоровья будут минимальными или их вовсе не будет". Если бы дети не действовали так решительно, исход этой истории мог бы быть совсем другим.