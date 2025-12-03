Спивались вместе: Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире
Российская актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет. О трагедии 2 декабря сообщил режиссер Алексей Агранович, который был знаком с артисткой со времен учебы.
Ксения Качалина четыре года состояла в отношениях с актером Иваном Охлобыстиным. В 2000-х годах она познакомилась с Михаилом Ефремовым, с которым прожила до 2004 года.
У пары родилась дочь Анна-Мария. После развода жизнь актрисы стала стремительно меняться к худшему. Мать Ксении утверждала, что дочь начала употреблять алкоголь именно в браке с Ефремовым. При этом сама Качалина не винила актера в том, что пристрастилась к спиртному. «Чепуха. Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская [мать Михаила Ефремова] очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла», — говорила она в одном из интервью.
С тех пор актриса появлялась в прессе только из-за разрушительного образа жизни. Перед журналистами она часто была навеселе, путано рассказывала истории и жаловалась на отсутствие денег. В последние годы женщина вела затворнический образ жизни, страдала от алкогольной зависимости и жила в запущенной квартире без света.
Михаил Ефремов поддерживал связь с бывшей женой даже после освобождения из тюрьмы и продолжал о ней заботиться, однако это не смогло остановить трагедию. По данным российских СМИ, тело актрисы обнаружил именно Ефремов с сыном, когда приехал навестить бывшую супругу. Дверь никто не открыл, пришлось взломать замок. Качалина была найдена возле кровати. По предварительным данным, она скончалась за несколько дней до обнаружения от острой сердечной недостаточности.
«Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно», — написал о ней Алексей Агранович, подчеркнув сложный и бунтарский характер актрисы, которая так и не нашла своего места в меняющемся мире.
В фильмографии актрисы 19 работ, среди которых «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (золотой приз кинофестиваля в Таормине), «Три сестры» Сергея Соловьева, «Романовы: Венценосная семья» Глеба Панфилова и другие. Последняя роль датируется 2007 годом.