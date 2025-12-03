Спивались вместе: Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире

У пары родилась дочь Анна-Мария. После развода жизнь актрисы стала стремительно меняться к худшему. Мать Ксении утверждала, что дочь начала употреблять алкоголь именно в браке с Ефремовым. При этом сама Качалина не винила актера в том, что пристрастилась к спиртному. «Чепуха. Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская [мать Михаила Ефремова] очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла», — говорила она в одном из интервью.