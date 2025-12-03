Я не трус, но я боюсь: Бельгия, несмотря на требования ЕС, опасается отдавать Украине российские деньги
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что обновленный план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины не учитывает озвученные Бельгией опасения и в нынешнем виде является неприемлемым.
По словам министра, Брюссель не уделил достаточного внимания рискам, с которыми может столкнуться Бельгия, учитывая, что значительная часть активов Центрального банка России — около 140 миллиардов евро — хранится в бельгийской системе Euroclear. Всего в ЕС заморожено примерно 210 миллиардов евро российских активов.
Прево подчеркнул, что Бельгия последовательно отвергает предложенный ЕС механизм так называемого "репарационного кредита", который предполагает частичную передачу Украине замороженных российских средств. Он назвал этот вариант самым рискованным и подчеркнул, что подобная схема ранее никогда не применялась.
Бельгия настаивает на альтернативе: финансирование должно осуществляться путем заимствований ЕС на финансовых рынках, а не за счет прямого использования российских активов. Министр отметил, что Евросоюз, продвигая идею репарационного кредита, фактически игнорирует законные опасения бельгийской стороны.
В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором подробно изложил риски, связанные с предлагаемым механизмом. Однако, по словам Прево, в новой редакции плана эти замечания не были должным образом учтены.
Бельгия опасается, что в случае реализации предложенной схемы ей придется в одиночку столкнуться с возможными финансовыми последствиями. Прево заявил, что страна требует полного покрытия рисков, которые могут возникнуть из-за использования активов, находящихся под бельгийской юрисдикцией. «Мы требуем полного покрытия рисков, с которыми столкнется Бельгия в связи с этим планом», — подчеркнул Прево.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытаются обеспечить Украине доступ к замороженным в ЕС активам российского Центробанка на сумму до 140 млрд евро, которые покроют финансовые потребности Украины в ближайшие годы. Бельгия пока заблокировала эту инициативу.
Такая позиция Брюсселя делает крайне маловероятным утверждение плана Еврокомиссии на декабрьском саммите ЕС. Это, в свою очередь, ставит под вопрос устойчивость финансирования Украины в 2026–2027 годах, для которых Еврокомиссия готовит новый пакет экономической поддержки.