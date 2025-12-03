Я не трус, но я боюсь: Бельгия, несмотря на требования ЕС, опасается отдавать Украине российские деньги

Бельгия опасается, что в случае реализации предложенной схемы ей придется в одиночку столкнуться с возможными финансовыми последствиями. Прево заявил, что страна требует полного покрытия рисков, которые могут возникнуть из-за использования активов, находящихся под бельгийской юрисдикцией. «Мы требуем полного покрытия рисков, с которыми столкнется Бельгия в связи с этим планом», — подчеркнул Прево.