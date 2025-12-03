Украинцы в Латвии лишаются части пособий: меньше денег, меньше льгот
Сейм утвердил поправки к закону о поддержке граждан Украины, сократив ряд мер — включая пособия на трудоустройство и старт самозанятости. При этом сохраняется равный доступ к услугам занятости и медицине, а финансирование уменьшено.
В этом году поток граждан Украины, въезжающих в Латвию, оставался относительно стабильным, в среднем 500-600 человек в месяц вновь регистрируются для получения статуса временной защиты в Латвии. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны. В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.
Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9909 граждан Украины. С 2022 года постепенно, но неуклонно растет как количество занятых, так и размер трудовых доходов.
На меры поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а на 2026 год - 39 717 846 евро. В связи с сокращением финансирования необходимо пересмотреть корзину поддержки и услуг, которые будут предоставляться украинцам в Латвии.
В настоящее время государство обеспечивает, что гражданин Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым, имеет право на единовременное пособие в начале трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной заработной платы. Учитывая, что граждане Украины вовлечены в латвийский рынок труда или хозяйственную деятельность, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение этой поддержки, по мнению Министерства внутренних дел, более не актуально.
В то же время граждане Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в том же объеме, что и жители Латвии. Отныне граждане Украины будут иметь равные с жителями Латвии скидки с платы за проезд по субсидируемым региональным маршрутам.
В будущем граждане Украины не будут освобождаться от взноса пациента при получении медицинских услуг.
В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в системе государственного обязательного медицинского страхования в Латвии, то есть в том же порядке и объеме, в каком эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.
Отныне гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных медицинских требований.