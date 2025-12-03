Украинцы в Латвии лишаются части пособий: меньше денег, меньше льгот

В этом году поток граждан Украины, въезжающих в Латвию, оставался относительно стабильным, в среднем 500-600 человек в месяц вновь регистрируются для получения статуса временной защиты в Латвии. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны. В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.