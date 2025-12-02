Как в компьютерной игре: перевернутая машина, дым и исчезнувший водитель - что произошло у Circle K на Саркандаугаве
Жителям Саркандаугавы в понедельник пришлось наблюдать активные действия сотрудников правоохранительных органов. Переполох в районе устроил водитель, который после совершения преступления попал в аварию. Мужчине удалось скрыться с места происшествия, однако полицейские довольно быстро вышли на его след.
Вокруг автомобиля, оказавшегося на боку, выстроились пожарные. Кузов машины смят, стекла разлетелись – такую картину вечером в понедельник можно было увидеть на Саркандаугаве у заправочной станции Circle K, сообщает «Degpunktā».
Одна из женщин, живущих неподалеку, стала очевидицей происшествия. Она собиралась пойти на заправку, когда неподалеку услышала нетипичные звуки. «Я видела, как эта машина сделала примерно пять кувырков, потому что была потеряна управляемость. Я была в шоковом состоянии и сразу позвонила 112. Мне казалось, что он [водитель – ред.] будет мертв, потому что то, как все происходило, – казалось, после этого невозможно выжить. Машина была в дыму, и люди подбежали издалека. Я подошла ближе, а он уже сбежал», – рассказывает очевидица.
В тот момент, когда машина неожиданно выехала и через столбики, и через несколько полос движения, и через трамвайные рельсы, на ее пути, к счастью, не оказалось ни людей, ни других транспортных средств.
Очевидица говорит, что в этой ситуации она приняла правильное решение, во сколько именно стоит выходить из дома. «Мне нереально повезло. Казалось, будто это какая-то компьютерная игра, а не реальность», – говорит она.
Жители окрестных домов заметили, что к месту происшествия было привлечено большое количество транспорта оперативных служб, а также прибыл кинолог с собакой. Стражам порядка также удалось установить, кто был предполагаемым водителем автомобиля.
«Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что сбежавшим лицом, возможно, является Денис Миронченко, который до этого совершил преступление имущественного характера, по которому Государственная полиция начала уголовный процесс», – указала представитель Государственной полиции Лина Багдоне.
С места происшествия мужчина, по имеющимся данным, скрылся, прихрамывая. На нем была только одна туфля, а на голове – белая шапка. Однако прятаться ему удалось недолго: во второй половине дня вторника Денис Миронченко был найден, расследование продолжается.