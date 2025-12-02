Как в компьютерной игре: перевернутая машина, дым и исчезнувший водитель - что произошло у Circle K на Саркандаугаве

Одна из женщин, живущих неподалеку, стала очевидицей происшествия. Она собиралась пойти на заправку, когда неподалеку услышала нетипичные звуки. «Я видела, как эта машина сделала примерно пять кувырков, потому что была потеряна управляемость. Я была в шоковом состоянии и сразу позвонила 112. Мне казалось, что он [водитель – ред.] будет мертв, потому что то, как все происходило, – казалось, после этого невозможно выжить. Машина была в дыму, и люди подбежали издалека. Я подошла ближе, а он уже сбежал», – рассказывает очевидица.