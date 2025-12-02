Восточная граница на замке? Министр внутренних дел отчитался о проделанной работе

На латвийско-белорусской границе на участке у Даугавы также построены шесть вышек связи и подъездные пути к ним - они были введены в эксплуатацию в январе 2025 года. Для обеспечения полноценного функционирования башен их дальнейшее оснащение необходимым технологическим оборудованием организует ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ). Работы по оснащению башен начаты и их завершение запланировано до конца апреля 2026 года.