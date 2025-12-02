Работает только в 4-х странах ЕС: какие тайны путешественников собирает тихая система на латвийской границе

«Это одна из технически самых сложных систем безопасности, внедренных в последние годы в государственном управлении Латвии. Работа потребовала как полной модернизации существующих систем пограничной охраны, так и разработки новых интеграций с биометрическими и документальными проверочными устройствами. Тот факт, что Латвия стала одной из первых стран ЕС, сумевших внедрить это решение в полном объеме, свидетельствует не только о профессиональном потенциале команды, но и о конкурентоспособности ИТ-отрасли Латвии на европейском уровне. Этот проект существенно укрепляет безопасность пограничного контроля государства и создает стабильную основу для дальнейшей цифровизации и внедрения современных решений», – подчеркивает Владимир Дагенвалдс, член правления SIA Codex.