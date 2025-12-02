Работает только в 4-х странах ЕС: какие тайны путешественников собирает тихая система на латвийской границе
В Латвии в полном объеме действует новая цифровая система въезда/выезда Европейского союза (Entry/Exit System – EES), и Латвия является одной из лишь четырех стран ЕС, которые внедрили её на всех пунктах пересечения границы и используют в практическом пограничном контроле.
Система уже более месяца успешно функционирует на всех пограничных пунктах страны – сухопутных, морских, железнодорожных и авиационных, обеспечивая унифицированный учет въезда и выезда граждан третьих стран и существенно повышая прозрачность процессов безопасности.
Внедрение EES означает отказ от прежней практики проставления штампов в проездные документы и переход к единой общеевропейской цифровой системе проверки. Для граждан третьих стран, въезжающих в целях краткосрочного пребывания, создается цифровой профиль, который включает данные проездного документа, снимаются отпечатки пальцев, производится фотографирование, добавляются биометрические показатели и фиксируются даты пересечения границы.
Система позволяет другим государствам-членам ЕС быстро обрабатывать повторные случаи въезда, своевременно выявлять риски, фиксировать случаи незаконного длительного пребывания и эффективнее предотвращать подделку документов.
Масштаб внедрения и практическая работа в Латвии
В Латвии внедрение EES проходило одновременно с существенной модернизацией информационных систем пограничного контроля. По заказу Информационного центра Министерства внутренних дел решение реализовала компания по программированию ИТ-систем SIA Codex в сотрудничестве с SIA Proof IT, обеспечив как техническую платформу, так и интеграцию с оборудованием пограничного контроля и национальными регистрами.
В рамках проекта была полностью переработана предыдущая функциональность информационных систем Государственной пограничной охраны, разработана архитектура системы, создано новое хранилище данных с аналитическими возможностями, разработано мобильное приложение для Иммиграционной службы и обеспечены интеграции с конечным оборудованием – сканерами документов, устройствами для снятия отпечатков пальцев и биометрии. Система способна продолжать работу и при кратковременных сбоях связи, используя офлайн-режим и последующую синхронизацию после восстановления соединения.
«Это одна из технически самых сложных систем безопасности, внедренных в последние годы в государственном управлении Латвии. Работа потребовала как полной модернизации существующих систем пограничной охраны, так и разработки новых интеграций с биометрическими и документальными проверочными устройствами. Тот факт, что Латвия стала одной из первых стран ЕС, сумевших внедрить это решение в полном объеме, свидетельствует не только о профессиональном потенциале команды, но и о конкурентоспособности ИТ-отрасли Латвии на европейском уровне. Этот проект существенно укрепляет безопасность пограничного контроля государства и создает стабильную основу для дальнейшей цифровизации и внедрения современных решений», – подчеркивает Владимир Дагенвалдс, член правления SIA Codex.
Нагрузочные испытания и работа в реальных условиях
Поскольку Латвия – одна из первых стран-членов, где EES функционирует в полном объеме, устойчивость системы уже проверена в реальных, интенсивных условиях. Во время чемпионата Европы по баскетболу в Латвию прибыло значительное число иностранных болельщиков, в том числе большой поток путешественников из Сербии, которая не является страной – членом ЕС. На латвийских границах – особенно в аэропорту «Рига», где ежедневно выполняются несколько тысяч операций проверки, включая транзитных пассажиров, – EES работала стабильно и без существенных сбоев.
Это подтверждает готовность системы к ежедневным рабочим нагрузкам и позволяет Латвии стать одним из практических примеров для других стран ЕС, которые только готовятся к запуску системы.
Постепенное внедрение в Европейском союзе
Для обеспечения стабильной технической среды и качественного процесса внедрения Европейская комиссия предусмотрела, что EES в государствах-членах ЕС будет вводиться постепенно, при этом каждая страна выбирает наиболее подходящий для себя процесс внедрения.
«Преимущества IIS (EES) для граждан государств – членов ЕС и граждан третьих стран – это модернизация и улучшение управления внешними границами ЕС, обеспечение более равномерного и быстрого пересечения границ, предотвращение нелегальной миграции, а также укрепление безопасности на внешних границах ЕС и в ЕС в целом. Информационный центр Министерства внутренних дел (IeM IC) совместно с Государственной пограничной охраной с 2021 года реализует несколько проектов, финансируемых ЕС, чтобы обеспечить развитие и внедрение новых информационных систем пограничной охраны и интеграцию с IIS», – отмечает руководитель IeM IC Арис Дзерванс.
Заблаговременно выполненная работа Латвии и успешное практическое использование системы являются значимым вкладом в развитие цифрового пограничного контроля и безопасности в общеевропейском масштабе.