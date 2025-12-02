"Маме нужна была помощь, но никто не остановился": что история одной женщины говорит о человечности и страхах в Латвии

Этот случай вызвал бурную реакцию в соцсетях: одни выражали поддержку, другие — критику и сомнения. Часть комментаторов упрекнула автора в осуждении окружающих и спросила, готова ли она сама в любой момент остановиться и помочь незнакомцу. Другие признавались: они бы не остановились из страха стать жертвой преступников. Люди писали, что боятся за свою и за детскую безопасность: "Если честно, я тоже вряд ли бы остановилась. Потому что слышала истории, как таким способом заманивают людей и потом грабят. Мне страшно — за свою и за детскую безопасность. Но при этом я считаю себя достаточно человечной. Мир не черно-белый, есть и серое — это помогает понять обе стороны".