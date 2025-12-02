"Маме нужна была помощь, но никто не остановился": что история одной женщины говорит о человечности и страхах в Латвии
Жительница Латвии в соцсетях посетовала на то, что, когда её матери стало плохо за рулем, никто не остановился помочь. История вызвала обсуждение в соцсетях и стала поводом для размышлений о человечности и страхе в обществе.
Женщина поделилась в соцсетях: её матери стало плохо за рулем, она остановилась на обочине и пыталась привлечь внимание прохожих жестами, но ни один человек не остановился, чтобы помочь. "Мама сегодня была за рулем, и ей стало плохо. Она остановилась на обочине, была вызвана бригада скорой помощи. Мама была одна, ей стало настолько плохо, что она открыла дверцу машины и пыталась привлечь внимание прохожих взмахами руки. Она надеялась, что кто-то остановится и поможет. Но никто не остановился. Человечность, похоже, в наше время встречается нечасто", - с горечью констатирует автор.
Женщина рассказала, что в тот момент, когда узнала об этом, чувствовала себя беспомощной — она не могла быть рядом, а слова матери о том, как та махала рукой, надеясь на помощь, ранили сильнее всего.
Этот случай вызвал бурную реакцию в соцсетях: одни выражали поддержку, другие — критику и сомнения. Часть комментаторов упрекнула автора в осуждении окружающих и спросила, готова ли она сама в любой момент остановиться и помочь незнакомцу. Другие признавались: они бы не остановились из страха стать жертвой преступников. Люди писали, что боятся за свою и за детскую безопасность: "Если честно, я тоже вряд ли бы остановилась. Потому что слышала истории, как таким способом заманивают людей и потом грабят. Мне страшно — за свою и за детскую безопасность. Но при этом я считаю себя достаточно человечной. Мир не черно-белый, есть и серое — это помогает понять обе стороны".
Были и те, кто призывал к умеренности: если скорая уже вызвана, возможностей реально помочь почти нет. Многие делились положительным опытом — рассказами о том, как однажды незнакомцы проявили внимание, поддержали, остались рядом, дали воды, помогли подняться, не прошли мимо. Нашлись и свидетельства прямо противоположные — о том, как человек лежал у магазина, корчась от боли, а прохожие равнодушно шагали мимо, кто-то даже ругался.
В то же время некоторые заявили, что всегда помогают и всегда будут это делать, несмотря на риск: "Я всегда останавливаюсь и всегда буду останавливаться, чтобы помочь! Жена ругает меня за это, ведь тоже бывают опасности, но точно так же мне может кирпич на голову упасть! Здоровья вашей маме", — писал один мужчина.
Один из самых теплых комментариев напомнил: важнее не то, что человечность исчезла, а то, что нам всем нужно учиться быть чуть смелее: "История вашей мамы — суровое напоминание не о том, что человечность исчезла, а о том, что нам всем нужно учиться быть чуть смелее. Иногда достаточно одного человека, который решит все-таки остановиться. Пусть вашей маме станет лучше, и пусть дальше вокруг неё будут люди, которые не боятся протянуть руку помощи. Спасибо вам, что поделились — это само по себе уже знак человечности".