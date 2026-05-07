airBaltic объяснил, что делать пассажирам из-за технических неполадок на сайте
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что на ее сайте сейчас наблюдаются технические неполадки в системе бронирования рейсов. Они связаны с одним из международных поставщиков услуг. Техническая команда партнера работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу системы.
Пассажирам, которые хотят приобрести авиабилеты, предлагают связаться со справочным центром airBaltic по телефону +371 6700 6006 без дополнительной платы, отправить запрос на сайте airBaltic в разделе «Свяжитесь с нами», выбрав пункт «Создать новое бронирование», или обратиться в одно из туристических агентств, чтобы забронировать рейс airBaltic.
Онлайн-регистрация на рейсы доступна, однако в посадочных талонах может отображаться неполная информация. Например, данные о багаже или детали тарифа могут быть указаны некорректно. В авиакомпании подтверждают, что это не влияет на действительность посадочного талона: пассажиры смогут использовать его для посадки в самолет.
Пассажиры, у которых нет возможности завершить онлайн-регистрацию на рейс, могут зарегистрироваться в аэропорту без дополнительной платы.
Поставщик услуг airBaltic активно работает над устранением неполадок.
Авиакомпания благодарит пассажиров за понимание и терпение.