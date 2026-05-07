"Мы не можем молчать". Страны Балтии провели на Венецианской биеннале марш в поддержку Украины
В день открытия 61-й Венецианской биеннале павильоны Литвы, Латвии и Эстонии организовали марш солидарности с народом, культурой и деятелями искусства Украины.
Марш был посвящен украинским деятелям культуры, которые продолжают творческую деятельность и представляют свою страну в условиях войны, а также тем, кто погиб из-за военных действий.
Кроме того, организаторы стремились привлечь внимание к необходимости сохранения культурного наследия Украины, поскольку оно подвергается систематическому уничтожению.
Шествие началось у павильона Литвы, прошло через Арсенале, где находится павильон Латвии, и завершилось у павильона Эстонии. Эта инициатива символизирует общее стремление стран Балтии противостоять несправедливости и подчеркивает роль культуры как хранительницы памяти и свободы.
Для стран Балтии эта акция имеет особое историческое значение. Эстония, Латвия и Литва восстановили свою независимость более 30 лет назад, когда состоялась акция «Балтийский путь». Прошедший марш отражает те же ценности – солидарность и демократические принципы.
«В сегодняшней геополитической реальности необходимо помнить, что свобода никогда не бывает данностью – ее нужно защищать. Решение Венецианской биеннале допустить участие России поднимает вопросы об ответственности культурных институций. Наша акция – это требование, чтобы искусство оставалось пространством для критического мышления, солидарности и поддержки Украины», – отметила комиссар латвийского павильона Солвита Кресе.
«Это шествие напоминает о том, что война в Европе продолжается. Мы не можем молчать, когда страны называют себя братскими народами, совершая при этом военные преступления. Мы солидарны со всеми независимыми государствами, которым угрожают колониальные агрессоры», – добавила комиссар эстонского павильона Мария Арусоо.
Участники акции совместно выступили в поддержку Украины, признавая общий исторический опыт стран-организаторов марша и Украины, а также сегодняшнюю приверженность поддержке людей, которые защищают свое право на жизнь, творчество и свободное существование. Уничтожение культурного наследия, перемещение жителей и гибель людей требуют постоянного внимания и действий со стороны деятелей культуры. «Солидарность и поддержка Украины должны продолжаться, чтобы разрушенные памятники и современная культура могли возродиться. Вместе мы стремимся объединить людей и направить усилия на сбор средств для поддержки нашей цели, - подчеркнула комиссар литовского павильона Лолита Яблонскене. - Сейчас тот самый момент, чтобы проявить солидарность с народом Украины и привлечь внимание к важности культуры во время глубокого кризиса».