"Мы не можем молчать". Страны Балтии провели на Венецианской биеннале марш в поддержку Украины

Участники акции совместно выступили в поддержку Украины, признавая общий исторический опыт стран-организаторов марша и Украины, а также сегодняшнюю приверженность поддержке людей, которые защищают свое право на жизнь, творчество и свободное существование. Уничтожение культурного наследия, перемещение жителей и гибель людей требуют постоянного внимания и действий со стороны деятелей культуры. «Солидарность и поддержка Украины должны продолжаться, чтобы разрушенные памятники и современная культура могли возродиться. Вместе мы стремимся объединить людей и направить усилия на сбор средств для поддержки нашей цели, - подчеркнула комиссар литовского павильона Лолита Яблонскене. - Сейчас тот самый момент, чтобы проявить солидарность с народом Украины и привлечь внимание к важности культуры во время глубокого кризиса».