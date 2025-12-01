Доходы от казино в Латвии упали на 2 млн евро, но налоги все равно повысят

Кроме того, ООЛЛАИ отмечает, что за последние 20 лет количество игорных залов в Латвии сократилось более чем на 70% - с 327 в 2005 году до 169 в июне 2025 года. С уменьшением числа очных азартных игр растет доля простаивающей собственности и сокращается количество рабочих мест. При действующем налоговом режиме сектор очных азартных игр сокращается ежегодно на 12-13%, поскольку игроки все более активно переходят на интерактивные развлечения.