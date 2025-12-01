Город, который приручил свои мечты: Даугавпилс оформил Рождество в стиле "Маленького принца"

Как обычно, центральным элементом стала праздничная елка на площади Виенибас, которая в этот раз превратилась в ось Вселенной. На ее ветвях заискрились бесконечные галактики, символизируя наши мечты — огромные, иногда труднопостижимые, но всегда достижимые. А покрывало световых гирлянд над елкой напоминает о невидимом небесном пространстве, где рождаются идеи, обретают крылья и хранят свет праздника.