Город, который приручил свои мечты: Даугавпилс оформил Рождество в стиле "Маленького принца"
В воскресенье на площади Виенибас в Даугавпилсе зажгли главную рождественскую елку, которая в этом году превратилась в «Галактику мечты», вдохновленную философией «Маленького принца»: на ее ветвях вспыхнули «галактики» наших мечтаний, а вместе с огнями стартовал целый праздничный цикл — от Адвента до Нового года, который город предлагает пережить в атмосфере света, сказки и размышлений о самом важном.
В этом году рождественское оформление Даугавпилса создано, опираясь на философию «Маленького принца»: каждая связь — с человеком, идеей или мечтой — подобна приручению, которое требует осознанной ответственности.
Как обычно, центральным элементом стала праздничная елка на площади Виенибас, которая в этот раз превратилась в ось Вселенной. На ее ветвях заискрились бесконечные галактики, символизируя наши мечты — огромные, иногда труднопостижимые, но всегда достижимые. А покрывало световых гирлянд над елкой напоминает о невидимом небесном пространстве, где рождаются идеи, обретают крылья и хранят свет праздника.
В воскресенье главная рождественская елка города ярко засверкала на площади Виенибас. Маленьких и взрослых порадовала вокальная студия Pērlītes, энергичная команда гномов, маленький оркестр Лесных гномов и солист Лаймис Раценайс.
До середины января в Даугавпилсе пройдет серия разнообразных праздничных мероприятий: мастер-классы, творческие занятия, концерты, ярмарки, выставки, музыкальные прогулки и специальные поездки на рождественском трамвае. Гостей ждут встречи с Дедом Морозом и сказочными персонажами, а во дворе Центра технического и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» откроется резиденция Деда Мороза.
26 декабря на площади Виенибас состоится музыкальный концерт и открытый микрофон для детей вместе с Дедом Морозом и сказочными героями. А 31 декабря здесь же с 23:00 начнется встреча Нового года с танцевальной музыкой, в 00:00 — торжественный момент наступления полуночи с праздничным салютом, а затем танцы до самого рассвета.