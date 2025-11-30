Первое гнездышко: как молодые жители Латвии покупают недвижимость и выбирают районы
Более половины, или 58% молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, берут в кредит на покупку недвижимости сумму до 80 000 евро, предпочитая не центр Риги, а динамично развивающиеся и перспективные районы. Эксперты банка Citadele проанализировали, как меняются жилищные приоритеты, когда в семье появляются дети и растет возраст.
Главный вывод из статистики Citadele: молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет стараются не брать на себя чрезмерные финансовые обязательства. 58% кредитных договоров в этой возрастной группе заключены на сумму до 80 000 евро. Это объясняет, почему квартиры в самом центре Риги редко становятся их первым выбором. 91% всех сделок с недвижимостью у молодежи — это покупка квартир. Только 9% приходится на частные дома или строительство.
Эксперт по жилищному рынку банка Citadele Артис Зейля отмечает, что это напрямую связано с демографией: до 28 лет 81% заемщиков не имеют детей. Поэтому наиболее востребованными являются компактные одно- или двухкомнатные квартиры.
От центра к "перспективным" районам
Интересно, что молодежь теряет интерес к старым "спальным" микрорайонам. Их выбор смещается в сторону быстро развивающихся и модных районов, расположенных недалеко от центра Риги: Гризинькалнс, Браса, Агенскалнс. Здесь сочетаются относительная близость к центру и более доступные цены по сравнению с Вецригой или Тихим центром.
Семья меняет всё: приоритеты после 28 лет
Картина радикально меняется, когда в семье появляются дети. По словам Зейли, в этот период ключевыми становятся совершенно другие аспекты: площадь жилья (растет спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры), среда и инфраструктура (близость детских садов, школ, парков и игровых площадок).
В результате, после 28 лет доля покупателей квартир снижается до 78%, а доля желающих приобрести или построить частный дом вырастает до 22%. Часто это влечет за собой смену локации или даже города: многие семьи переезжают в Пририжье, где можно найти более просторное жилье и подходящую среду для детей.
Удаленка расширяет горизонты
Эксперт отмечает, что возможности удаленной работы внесли существенные коррективы в выбор недвижимости. Хотя Рига и ее окрестности по-прежнему предлагают самый широкий выбор жилья, сейчас люди готовы рассматривать и более дальние регионы. Нередко решение о переезде в более отдаленные города или края связано не только с ценой, но и с эмоциональной привязанностью: клиенты выбирают места, где жили в детстве или на другом этапе жизни. Удаленная работа, по сути, подарила свободу выбирать не только место работы, но и место для жизни.