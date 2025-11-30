Первое гнездышко: как молодые жители Латвии покупают недвижимость и выбирают районы

Эксперт отмечает, что возможности удаленной работы внесли существенные коррективы в выбор недвижимости. Хотя Рига и ее окрестности по-прежнему предлагают самый широкий выбор жилья, сейчас люди готовы рассматривать и более дальние регионы. Нередко решение о переезде в более отдаленные города или края связано не только с ценой, но и с эмоциональной привязанностью: клиенты выбирают места, где жили в детстве или на другом этапе жизни. Удаленная работа, по сути, подарила свободу выбирать не только место работы, но и место для жизни.