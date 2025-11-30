Пенсионеры остались без конфет: в Алуксненском крае сладких подарков от самоуправления на Рождество больше не будет
Алуксненское краевое самоуправление решило отказаться от традиции рождественских пакетов для жителей края, заменив ее новой социальной услугой — индивидуальными занятиями по реабилитации. Решение вызвало разные отклики: родители приветствуют перемены, а пожилые — сожалеют.
Как сообщает местное издание Aluksniesiem.lv, Алуксненское самоуправление планирует отказаться от практики выдачи рождественских сладких пакетов всем группам жителей, которые ранее их получали. Такие изменения предусмотрены в перечне добровольных инициатив самоуправления в сфере пособий и социальных услуг. Вместо этого в правила будет включен новый вид социальной услуги — социальная реабилитация в виде индивидуальных занятий, что связано с участием самоуправления в проекте Европейского социального фонда.
Местные жители по-разному оценивают такое нововведение. Например, мама двух детей Уна считает, что самоуправлению не стоит дарить детям рождественские пакеты, так как конфеты давно не являются чем-то особенным. «Как мама я больше радовалась бы, если бы самоуправление все же нашло хотя бы небольшие средства, чтобы пригласить маленьких детей на встречу с Сантой и эльфами, чтобы была возможность посидеть у него на коленях, поговорить, сфотографироваться, таким образом создавая праздничное настроение. Это в предыдущие годы радовало детей больше, чем сладкий пакет», — сказала она.
Пожилые люди, напротив, хотели бы продолжать получать такие подарки. Руководитель группы сеньоров Анниньской волости при Алуксненской ассоциации пенсионеров Инесе Скудра рассказала: «Когда меня избрали руководителем группы сеньоров, в декабре я получила несколько звонков от дам 80 лет и старше, которые выразили непонимание, почему обещанные самоуправлением сладкие пакеты где-то "застряли" и не дошли до них. Позже все прояснилось, и они свои сладости получили, но я поняла, что люди очень ждут эти пакеты и радуются им. Это уже укоренившаяся традиция, которую будет трудно сломать» . Она считает, что жители старше 80 лет заслуживают хотя бы раз в год получить сладкий пакет от самоуправления. «Таких людей в нашей волости немного, возможно, можно уменьшить размер пакета, чтобы он не был таким дорогим», — добавила она.
Представитель Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока указала, что бюджетные средства ограничены, поэтому важно обеспечить финансирование выплат основных социальных пособий тем, кто особенно нуждается в поддержке — людям с низкими доходами, сеньорам, людям с инвалидностью, семьям с детьми и жителям края, оказавшимся в кризисной ситуации. «А рождественское пособие — это добровольная дополнительная инициатива самоуправления, а не обязательный вид социальной помощи», — подчеркнула она.
Ожидается, что новые изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.