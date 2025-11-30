Пенсионеры остались без конфет: в Алуксненском крае сладких подарков от самоуправления на Рождество больше не будет

Пожилые люди, напротив, хотели бы продолжать получать такие подарки. Руководитель группы сеньоров Анниньской волости при Алуксненской ассоциации пенсионеров Инесе Скудра рассказала: «Когда меня избрали руководителем группы сеньоров, в декабре я получила несколько звонков от дам 80 лет и старше, которые выразили непонимание, почему обещанные самоуправлением сладкие пакеты где-то "застряли" и не дошли до них. Позже все прояснилось, и они свои сладости получили, но я поняла, что люди очень ждут эти пакеты и радуются им. Это уже укоренившаяся традиция, которую будет трудно сломать» . Она считает, что жители старше 80 лет заслуживают хотя бы раз в год получить сладкий пакет от самоуправления. «Таких людей в нашей волости немного, возможно, можно уменьшить размер пакета, чтобы он не был таким дорогим», — добавила она.