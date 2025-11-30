Пенсионеры остались без конфет: в Алуксненском крае сладких подарков от самоуправления на Рождество больше не будет
Алуксненский край откажется от рождественских сладких пакетов.
Алуксненское краевое самоуправление решило отказаться от традиции рождественских пакетов для жителей края, заменив ее новой социальной услугой — индивидуальными занятиями по реабилитации. Решение вызвало разные отклики: родители приветствуют перемены, а пожилые — сожалеют.

Как сообщает местное издание Aluksniesiem.lv, Алуксненское самоуправление планирует отказаться от практики выдачи рождественских сладких пакетов всем группам жителей, которые ранее их получали. Такие изменения предусмотрены в перечне добровольных инициатив самоуправления в сфере пособий и социальных услуг. Вместо этого в правила будет включен новый вид социальной услуги — социальная реабилитация в виде индивидуальных занятий, что связано с участием самоуправления в проекте Европейского социального фонда.

Местные жители по-разному оценивают такое нововведение. Например, мама двух детей Уна считает, что самоуправлению не стоит дарить детям рождественские пакеты, так как конфеты давно не являются чем-то особенным. «Как мама я больше радовалась бы, если бы самоуправление все же нашло хотя бы небольшие средства, чтобы пригласить маленьких детей на встречу с Сантой и эльфами, чтобы была возможность посидеть у него на коленях, поговорить, сфотографироваться, таким образом создавая праздничное настроение. Это в предыдущие годы радовало детей больше, чем сладкий пакет», — сказала она.

Пожилые люди, напротив, хотели бы продолжать получать такие подарки. Руководитель группы сеньоров Анниньской волости при Алуксненской ассоциации пенсионеров Инесе Скудра рассказала: «Когда меня избрали руководителем группы сеньоров, в декабре я получила несколько звонков от дам 80 лет и старше, которые выразили непонимание, почему обещанные самоуправлением сладкие пакеты где-то "застряли" и не дошли до них. Позже все прояснилось, и они свои сладости получили, но я поняла, что люди очень ждут эти пакеты и радуются им. Это уже укоренившаяся традиция, которую будет трудно сломать» . Она считает, что жители старше 80 лет заслуживают хотя бы раз в год получить сладкий пакет от самоуправления. «Таких людей в нашей волости немного, возможно, можно уменьшить размер пакета, чтобы он не был таким дорогим», — добавила она.

Представитель Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока указала, что бюджетные средства ограничены, поэтому важно обеспечить финансирование выплат основных социальных пособий тем, кто особенно нуждается в поддержке — людям с низкими доходами, сеньорам, людям с инвалидностью, семьям с детьми и жителям края, оказавшимся в кризисной ситуации. «А рождественское пособие — это добровольная дополнительная инициатива самоуправления, а не обязательный вид социальной помощи», — подчеркнула она.

Ожидается, что новые изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.

