Праздник песни в Латвии.
Сегодня 08:23
В Сети набирает популярность список неофициальных прозвищ стран мира. Угадайте, какое название получила Латвия?
В сети набирает популярность рейтинг неофициальных прозвищ стран мира. Эти названия сформировались под влиянием истории, культуры, географии, религии и поэтических образов и широко используются в международном контексте.
Латвия, которая поет
В представленном списке Латвия упоминается под названием «Поющая Страна», что отражает увлечение ее жителей. Немного банально, конечно. Но звучит красиво. Беларусь, например, названа "Страной Болот", что может навести на нехорошие ассоциации.
Эстония в списке названа так - "Страна Полуночного Солнца". Не совсем понятно на первый взгляд, но в данном случае здесь отмечается наличие в Эстонии белых ночей. Хотя они есть и в других странах. Впрочем, и петь тоже умеют далеко не только в Латвии.
Полный список прозвищ стран:
- Индия — Страна Разнообразия
- Япония — Страна Восходящего Солнца
- США — Страна Свободы
- Китай — Красный Дракон
- Нигерия — Гигант Африки
- Египет — Дар Нила
- Пакистан — Страна Чистоты
- Франция — Страна Любви
- Таиланд — Страна Улыбок
- Турция — Ворота Между Востоком и Западом
- Бразилия — Страна Святого Креста
- Непал — Крыша Мира
- ЮАР — Радужная Нация
- Канада — Великий Белый Север
- Аргентина — Серебряная Страна
- Италия — Красивая Страна
- Россия — Страна Царей
- Великобритания — Страна Надежды и Славы
- Филиппины — Жемчужина Восточных Морей
- Новая Зеландия — Страна Длинного Белого Облака
- Австралия — Страна на Другом Конце Света
- Саудовская Аравия — Страна Двух Святынь
- Мексика — Страна Ацтеков
- Исландия — Страна Огня и Льда
- Сингапур — Город Льва
- Кения — Мировая Столица Сафари
- Греция — Колыбель Западной Цивилизации
- Южная Корея — Страна Утренней Свежести
- Вьетнам — Страна Синего Дракона
- Швеция — Страна Полуночного Солнца
- Норвегия — Страна Фьордов
- Чили — Страна Поэтов
- Перу — Страна Инков
- Иран — Страна Ариев
- Ирак — Колыбель Цивилизации
- Индонезия — Изумруд Экватора
- Эфиопия — Страна Истоков
- Марокко — Ворота в Африку
- Испания — Страна Страсти
- Португалия — Страна Первооткрывателей
- Швейцария — Страна Альп
- Германия — Страна Поэтов и Мыслителей
- Нидерланды — Страна Мельниц и Тюльпанов
- Дания — Страна Викингов
- Финляндия — Страна Тысячи Озёр
- Бельгия — Страна Вафель и Шоколада
- Ирландия — Изумрудный Остров
- Чехия — Сердце Европы
- Польша — Страна Полей
- Венгрия — Страна Термальных Купален
- Австрия — Страна Музыки
- Румыния — Страна Дракулы
- Сербия — Страна Героев
- Болгария — Страна Роз
- Украина — Житница Европы
- Хорватия — Страна Тысячи Островов
- Словения — Зелёное Сердце Европы
- Люксембург — Зелёное Сердце Европы
- Израиль — Святая Земля
- Иордания — Хашимитское Королевство
- Катар — Страна Богатства
- ОАЭ — Страна Инноваций
- Оман — Жемчужина Аравии
- Бахрейн — Остров Жемчуга
- Ливан — Страна Кедров
- Кувейт — Страна Чёрного Золота
- Малайзия — Настоящая Азия
- Сейшелы — Райские Острова
- Мальдивы — Тропический Рай
- Шри-Ланка — Жемчужина Индийского Океана
- Бангладеш — Страна Рек
- Мьянма — Страна Золотых Пагод
- Камбоджа — Страна Ангкора
- Лаос — Страна Миллиона Слонов
- Тайвань — Сердце Азии
- Гонконг — Жемчужина Востока
- Монголия — Страна Вечного Синего Неба
- Казахстан — Страна Великой Степи
- Узбекистан — Перекрёсток Шёлкового Пути
- Грузия — Страна Золотого Руна
- Армения — Страна Камней
- Коста-Рика — Страна Pura Vida
- Куба — Жемчужина Антилл
- Колумбия — Страна Кофе
- Венесуэла — Страна Благодати
- Эквадор — Страна Экватора
- Боливия — Страна Анд
- Уругвай — Страна Серебряной Реки
- Парагвай — Сердце Южной Америки
- ДР Конго — Сердце Африки
- Гана — Страна Золота
- Кот-д’Ивуар — Страна Какао
- Сенегал — Страна Теранги
- Танзания — Страна Килиманджаро
- Уганда — Жемчужина Африки
- Мадагаскар — Красный Остров
- Тунис — Страна Жасмина
- Алжир — Страна Сахары
- Латвия — Поющая Страна
- Эстония — Страна Полуночного Солнца
- Беларусь — Страна Болот
- Словакия — Маленькая Большая Страна
- Босния и Герцеговина — Страна в Форме Сердца
- Северная Македония — Страна Солнца
- Албания — Страна Орлов
- Молдова — Страна Виноградников
- Черногория — Чёрная Гора
- Кипр — Остров Афродиты
- Намибия — Страна Храбрых
- Замбия — Страна Водопада Виктория
- Зимбабве — Страна Великого Зимбабве
- Мозамбик — Страна Добрых Людей
- Ботсвана — Страна Алмазов
- Камерун — Африка в Миниатюре
- Эритрея — Страна Красного Моря
- Судан — Страна Чёрных
- Малави — Тёплое Сердце Африки