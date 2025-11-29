Жителям Латвии из-за опасной погоды разослали экстренное предупреждение на телефоны
В субботу днем в Латвии объявлено серьезное метеорологическое предупреждение о сильнейшем гололеде.
На телефоны жителей пришло экстренное сообщение: метеорологи предупреждают, что во второй половине дня в Видземе и ряде других регионов ожидается продолжительный гололед из-за ледяного дождя, который приведет к образованию очень сильного обледенения на дорогах, тротуарах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях. Жителей призывают проявлять максимальную осторожность как за рулем, так и пешком.
Такой гололед особенно коварен:
- автомобили теряют сцепление с дорогой уже на небольшой скорости;
- тормозной путь увеличивается в несколько раз;
- пешеходы могут поскользнуться даже на визуально «сухом» асфальте;
- обледеневают тротуары, ступени, мосты, надземные переходы;
- ледяная корка на проводах и ветвях может привести к их обрыву и падению.
Метеорологи подчеркивают, что местами ожидается очень сильное обледенение, поэтому даже краткая поездка или короткий путь пешком могут быть связаны с повышенным риском.
Рекомендации водителям
Тем, кто планирует поездки, советуют по возможности отложить выезд на автомобиле. Если отказаться от поездки нельзя, специалисты рекомендуют:
- выбирать скорость, строго соответствующую дорожным условиям, избегать резких маневров;
- увеличивать дистанцию до впереди идущих машин в несколько раз;
- особенно осторожно двигаться на мостах, эстакадах и в неосвещенных участках дорог, где лед образуется быстрее;
- заранее проверять состояние шин и помнить, что даже зимняя резина не обеспечивает идеального сцепления на чистом льду;
- планировать дополнительное время в пути и учитывать возможные задержки общественного транспорта.
Опасность для пешеходов
Пешеходам также рекомендуется изменить привычный режим передвижения:
- выбирать обувь с нескользящей подошвой, по возможности — с выраженным протектором;
- обходить участки, покрытые гладким блестящим льдом, не выходить на проезжую часть вне пешеходных переходов;
- держаться за перила на лестницах и пандусах;
- быть особенно внимательными возле проезжей части: автомобилю может не хватить расстояния для торможения;
- людям старшего возраста по возможности ограничить выход из дома или выходить только в сопровождении.
Родителям советуют предупредить детей об опасности гололеда и не позволять им бегать и играть на обледенелых площадках, горках и лестницах.
Ранее Otkrito.lv сообщал: