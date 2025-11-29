Жителям Латвии из-за опасной погоды разослали экстренное предупреждение на телефоны

На телефоны жителей пришло экстренное сообщение: метеорологи предупреждают, что во второй половине дня в Видземе и ряде других регионов ожидается продолжительный гололед из-за ледяного дождя, который приведет к образованию очень сильного обледенения на дорогах, тротуарах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях. Жителей призывают проявлять максимальную осторожность как за рулем, так и пешком.