Чужая свадьба: невеста обнаружила незнакомку на снимках с торжества - интернет спорит о свадебных традициях

Обсуждение быстро переросло в широкую дискуссию о свадебных традициях. Несколько пользователей отметили, что в некоторых странах появление незнакомых гостей вовсе не считается чем-то необычным. «В Англии свадебные церемонии юридически считаются публичными событиями, поэтому появление дополнительных людей совсем не удивляет», — написал один из пользователей. «Моя подруга даже получила открытку от женщины, которая посетила ее свадьбу только потому, что любит церемонии и просто ходит на все свадьбы в этом месте», — добавил он. Другие указали, что в католических и англиканских церквях, которые открыты для всех, это вообще обычное явление: «На церемонию может прийти любой. И часто так и происходит».