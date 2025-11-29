Латвию обязали признать однополые браки, заключенные гражданами за границей. Что говорят в Министерстве юстиции
Суд Европейского союза обязал все страны-члены признавать однополые браки, заключённые в других государствах ЕС. Решение касается польской пары, но его последствия могут затронуть и Латвию, где в данный момент брак все еще возможен только между мужчиной и женщиной.
«Когда мы прочитали решение суда, это был очень большой и приятный сюрприз», — говорит глава общества Dzīvesbiedri Каспар Залитис о решении суда Европейского союза, что страны-члены ЕС обязаны признавать однополые браки, заключенные в других странах-членах ЕС.
Суд рассмотрел жалобу двух граждан Польши. Один из них также является гражданином Германии. В 2018 году они поженились в Германии, где разрешены однополые браки. Затем решили переехать в Польшу. Они попросили польский Реестр актов гражданского состояния зарегистрировать их брак. Но им отказали — в Польше однополые браки не разрешены. Суд ЕС постановил, что такой отказ противоречит праву Европейского союза, сообщает LSM+.
«Суд как бы не вводит ничего нового, он просто говорит о том, как необходимо интерпретировать европейское право. И да, уже с момента этого решения суда, то есть во всех государствах, европейское право должно интерпретироваться именно таким образом, что если в одном государстве брак заключен, то тогда другие государства должны его признавать», — говорит работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.
Условия заключения брака в каждой стране — свои. Брак должен быть заключен официально. Но можно ли поехать в страну, где однополые браки разрешены, пожениться там и вернуться в Латвию? «Обычно государство все-таки требует того, чтобы для заключения брака на их территории были какие-то основания. То есть, например, постоянное проживание. Но, еще раз повторюсь, это зависит от законодательства каждого конкретного государства.
То есть Латвия не может сказать, что вы там прожили слишком мало, и поэтому брак, который вы заключили, мы не будем признавать. То есть мы полагаемся на то, что тот брак, который заключен в другом государстве Евросоюза, законный», — пояснил Алексей Димитров.
Это решение, как и Стамбульскую конвенцию, перед выборами будут использовать политики, считает Каспар Залитис. «Политики, конечно, могут говорить о том, что они сделают все, чтобы это решение в Латвии ни в коем случае не приняли. Но решение суда Европейского союза выше», — отметил Залитис.
В министерстве юстиции дали такой комментарий: «Министерство юстиции сейчас знакомится с полным текстом решения суда ЕС и возможностями его применения. Следует подчеркнуть, что решение суда не обязывает ни изменять определение брака, ни изменять Конституцию или какие-либо другие нормативные акты. Конституция определяет, что брак в Латвии заключается между мужчиной и женщиной». Более подробные комментарии от Министерства юстиции будут после оценки экспертов.
На сегодняшний день однополые браки разрешены более чем в половине из 27 стран Европейского Союза. В странах Балтии — только в Эстонии. В конституции Латвии же указано, что брак — это союз мужчины и женщины.