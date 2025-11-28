Латвийские дзюдоисты в замешательстве, их выступления под угрозой - к соревнованиям допустили россиян и белорусов

В то же время президент Латвийской федерации дзюдо Всеволод Зеленый заявил, что решение Международной федерации дзюдо стало для них полной неожиданностью. "Это совершенно неожиданно. Мы даже не думали об этом, потому что не было никакой информации о том, что такое решение может быть принято, — сказал Зеленый об инциденте. — Очень плохая ситуация. К тому же, у нас уже запланированы старты на этот год". По его мнению, есть несколько вариантов будущего для латвийских дзюдоистов. "Один из них — участие только в тех соревнованиях, где российские спортсмены не участвуют, но это дорого", — сказал Зеленый.