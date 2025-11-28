Латвийские дзюдоисты в замешательстве, их выступления под угрозой - к соревнованиям допустили россиян и белорусов
Латвийский Олимпийский комитет настоятельно советует федерации дзюдо воздержаться от участия в турнирах, где российские и белорусские спортсмены выступают под национальными флагами, считая это нарушением принципов МОК и солидарности с Украиной.
Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) категорически не рекомендует представителям Латвийской федерации дзюдо участвовать в соревнованиях, где спортсмены России и Беларуси выступают под своими флагами.
Как уже сообщалось, Международная федерация дзюдо (IJF) в четверг разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с государственными атрибутами — флагом, гимном и эмблемой. Участие российских спортсменов станет возможным уже на турнире Grand Slam в Абу Даби в эти выходные. IJF аргументировала такое решение тем, что после восстановления прав белорусских спортсменов выступать под своим флагом такие же права должны быть предоставлены и России.
"ЛОК категорически не рекомендует Латвийской федерации дзюдо отправлять спортсменов и команды на соревнования, где спортсмены стран-агрессоров участвуют, представляя свою страну и используя национальную символику, а не нейтральный индивидуальный статус спортсмена, установленный Международным олимпийским комитетом (МОК)", — заявили в ЛОК. ЛОК отмечает, что такие рекомендации были даны федерации дзюдо еще в августе, и обе организации находятся в тесном контакте по этому вопросу.
Комитет подчеркивает, что, разрешив участие российских и белорусских атлетов под своим флагом и национальной символикой, IJF нарушает базовые принципы МОК относительно участия спортсменов стран-агрессоров в соревнованиях.
"Участие в таких соревнованиях противоречило бы последовательной национальной позиции Латвии, духу закона о спорте и общественным ценностям, а также свидетельствовало бы о нехватке солидарности с Украиной и ее спортсменами", — добавили в ЛОК.
В то же время президент Латвийской федерации дзюдо Всеволод Зеленый заявил, что решение Международной федерации дзюдо стало для них полной неожиданностью. "Это совершенно неожиданно. Мы даже не думали об этом, потому что не было никакой информации о том, что такое решение может быть принято, — сказал Зеленый об инциденте. — Очень плохая ситуация. К тому же, у нас уже запланированы старты на этот год". По его мнению, есть несколько вариантов будущего для латвийских дзюдоистов. "Один из них — участие только в тех соревнованиях, где российские спортсмены не участвуют, но это дорого", — сказал Зеленый.