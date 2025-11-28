Latvijas pasts повышает цены на письма, посылки и доставку прессы

В соответствии с решением КРОУ, в июле 2021 года для Latvijas pasts были установлены обязательства по УПУ с 1 января 2022 года по декабрь 2026 года. Однако 20 ноября текущего года Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о почте, предусматривающие продление для Latvijas pasts без организации конкурса обязательств по УПУ на два года - до 31 декабря 2028 года.