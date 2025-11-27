А судьи кто? В Латвии за мошенничество судят бывшего председателя Рижского районного суда
Прокуратура передала в суд дело о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель Рижского районного суда Инесе Силиневича, её помощница и третье лицо. По версии следствия, из бюджета Судебной администрации похищено более 137 тысяч евро.
Обвинение предъявлено в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. При этом один из обвиняемых также подозревается в умышленной подделке документов, предоставляющих определенные права, с корыстной целью и в их использовании при осознании факта, что документы являются поддельными, сообщила прокуратура.
Согласно обвинению, в конце 2006 года помощница судьи предложила другому лицу оформить фиктивные трудовые отношения с конкретным судом. Лицо, понимая, что ему не придется выполнять какие-либо рабочие обязанности и что за якобы выполненную работу будут производиться налоговые платежи, согласилось на фиктивное трудоустройство в указанный суд, а также с тем, что полученную зарплату придется передавать помощнице судьи.
Судебная администрация, введенная в заблуждение относительно трудоустройства лица, ежемесячно начисляла и перечисляла фиктивно трудоустроенному работнику заработную плату, отпускные, денежные вознаграждения и надбавки на указанный им банковский счет, а распоряжалась этими средствами помощница судьи.
В 2008 году в указанном суде сменился председатель, и новая руководительница, понимая, что вышеупомянутое лицо фактически не работает в суде, вместе со своей помощницей согласилась продолжать мошеннические действия, сообщили в прокуратуре.
В результате мошеннических действий, совершенных обвиняемыми, в период с 2006 года по 2023 год из средств бюджета Судебной администрации было похищено в общей сложности 137 371,68 евро.
Одновременно в ходе досудебного расследования уголовного дела было констатировано, что некоторые внутренние правила Судебной администрации, касающиеся согласования выплаты денежного вознаграждения работникам судов, не соответствуют закону и могут создавать возможность необоснованного, неэффективного и потенциально создающего риск мошенничества расходования средств государственного бюджета.
В связи с этим на этой неделе прокурор направил в Судебную администрацию протест с просьбой принять все необходимые меры для устранения выявленного несоответствия внутренних правил закону. О данном факте также была проинформирована министр юстиции.
Как сообщалось, депутаты Сейма 13 ноября разрешили начать уголовное преследование в отношении судьи Рижского районного суда Инесе Силиневичи. В соответствии с законом судья отстранена от должности, поскольку она получила процессуальный статус лица, имеющего право на защиту в рамках уголовного процесса.
В апреле 2002 года Сейм назначил Силиневичу судьей, а в апреле 2005 года утвердил ее в должности судьи Рижского районного суда. В декабре 2003 года ей было поручено исполнять обязанности заместителя председателя суда, а в июле 2005 года она была официально назначена на эту должность. С октября 2008 года Силиневича в течение 15 лет занимала пост председателя Рижского районного суда.
За вклад в развитие правовой системы Латвии Инесе Силиневича в свое время была награждена почетной грамотой Министерства юстиции I степени и золотым пером, а также почетным знаком III степени системы юстиции - за примерное и добросовестное выполнение обязанностей судьи и значительный вклад в развитие правовой системы страны. Кроме того, она удостоена благодарственной грамоты Министерства юстиции за существенный вклад в развитие судебной системы и внедрение судебной реформы.
Согласно декларации государственного должностного лица Силиневичи за 2024 год, она продолжала работать судьей, получая годовой доход свыше 53 000 евро. Дополнительно несколько тысяч евро Силиневича заработала на сдаче имущества в аренду. К концу 2024 года ее долговые обязательства составляли около 115 000 евро, при этом сама она дала в долг 30 000 евро. На тот момент у судьи не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных заработных плат.
Силиневича рассматривала несколько громких дел, например, одно из дел Latvenergo, а также одно из дел о коррупции должностных лиц Рижского центрального рынка.