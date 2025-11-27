74 000 евро за один вылет в кювет - названа крупнейшая в Латвии страховая выплата из-за черного льда
Черный лед снова заявляет о себе — тихо, незаметно и с серьёзными последствиями. По данным страховой компании BTA Baltic Insurance Company, этот зимний риск остаётся одним из самых опасных на дорогах, а крупнейшая выплата за последние годы достигла внушительных 74 000 евро.
74 000 евро потребовалось, чтобы покрыть ущерб после ДТП в Лимбажском крае, где автомобиль внезапно потерял управление на невидимом льду, съехал с дороги и оказался в кювете, получив серьёзные повреждения.
Директор департамента урегулирования страховых случаев BTA Иво Данче отмечает: как только температура воздуха начинает колебаться вокруг нулевой отметки, дорога может покрыться льдом буквально за несколько минут. Поэтому водителям стоит не только вовремя менять шины, но и корректировать стиль вождения под изменчивые погодные условия.
Самые “дорогие” месяцы — декабрь и февраль
Средняя КАСКО-выплата за аварию, связанную с черным льдом, составляет 11 500 евро. Зимняя статистика говорит сама за себя: пик страховых компенсаций приходится на декабрь и февраль. В феврале 2024 года всего два ДТП на черном льду «потянули» почти на 86 000 евро. В декабре того же года было выплачено свыше 65 000 евро.
Сочетание тёплых зимних дней, мокрого снега или дождя и ночных заморозков создаёт идеальные условия для появления невидимой пленки льда, которая почти не отличима от обычного асфальта.
Черный лед: незаметный враг
В отличие от обычного обледенения, черный лед — это тончайшая прозрачная корка, сливающаяся с дорожным покрытием. Особенно часто он образуется на мостах и путепроводах, у водоёмов, на участках, где тень или влажность задерживаются дольше обычного. При температуре около нуля дорога может превратиться в каток за считаные минуты.
Крупнейшая выплата — 74 000 евро — была произведена именно за такой случай в Лимбажском крае. В Валмиерском крае аналогичное ДТП привело к компенсации более 45 000 евро: автомобиль неожиданно сорвался в занос и оказался в кювете.
По словам Иво Данче, последствия на черном льду нередко бывают тяжелее, чем просто скольжение: автомобили врезаются в встречные машины, барьеры, столбы, придорожные объекты и даже здания. Даже в городах расслабляться нельзя — рискованными точками остаются круговые развязки, парковки торговых центров, участки рядом с трамвайными путями. Зима ошибок не прощает.
Зимние шины — необходимость, но и этого мало
По правилам дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть оснащён зимними шинами. Их мягкий состав и особый протектор обеспечивают лучшую управляемость на льду и снегу — особенно на участках, где может скрываться черный лед. Но даже идеальные шины не спасут, если водитель выбирает слишком высокую скорость или держит минимальную дистанцию. На черном льду сцепление падает почти до нуля, а тормозной путь увеличивается в разы.
Иво Данче подчёркивает: многие водители до последнего надеются, что зима задержится, и откладывают замену резины. Но малейшая температурная «качель» может превратить дорогу в ледяную ловушку. Зимние шины — лишь первый уровень защиты. Второй — сам водитель, скорость, дистанция и внимательность.
Черный лед остаётся одним из самых опасных и коварных зимних рисков. Он незаметен, непредсказуем и может привести к ущербу, сравнимому со стоимостью автомобиля. В условиях теплых зим и резких перепадов температуры водителям особенно важно быть готовыми к внезапной смене дорожной обстановки.