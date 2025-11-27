74 000 евро за один вылет в кювет - названа крупнейшая в Латвии страховая выплата из-за черного льда

По правилам дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть оснащён зимними шинами. Их мягкий состав и особый протектор обеспечивают лучшую управляемость на льду и снегу — особенно на участках, где может скрываться черный лед. Но даже идеальные шины не спасут, если водитель выбирает слишком высокую скорость или держит минимальную дистанцию. На черном льду сцепление падает почти до нуля, а тормозной путь увеличивается в разы.