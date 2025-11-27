Сириец 15 лет боролся за латвийское гражданство - и наконец получил его по особому закону

PMLP сообщило, что у латвийских компетентных учреждений нет информации о том, что на претендента на гражданство распространяются какие-либо ограничения, указанные в статье 11 Закона о гражданстве. В то же время ведомство отметило, что Алисмаил имеет право подать заявление о приеме в гражданство в порядке натурализации, но в настоящее время не может получить документ о потере сирийского гражданства, как того требует закон.