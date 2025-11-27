Сириец 15 лет боролся за латвийское гражданство - и наконец получил его по особому закону
В четверг депутаты парламента в окончательном чтении поддержали законопроект, согласно которому гражданином Латвии признается гражданин Сирии Мухаммад Алисмаил.
Исходя из индивидуальных обстоятельств Алисмаила, его интеграции в латвийское общество и других важных соображений, гражданство сирийцу предоставляют по специальному закону, в обход обычной процедуры натурализации.
Родившийся в 1992 году в Сирии Алисмаил в 2006 году вступил в брак с гражданкой Латвии. Он постоянно живет в Латвии с 2010 года, и семья воспитывает троих детей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Алисмаил интегрировался в латвийское общество и чувствует себя его частью.
В марте 2023 года Алисмаил обратился в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), чтобы получить латвийское гражданство в порядке натурализации. 8 июля 2024 года PMLP выдало ему гарантийную справку, подтверждающую, что после предоставления документа о потере сирийского гражданства его включат в проект распоряжения Кабинета министров о присвоении гражданства.
С июля 2024 года Алисмаил неоднократно пытался отказаться от сирийского гражданства — как в Министерстве внутренних дел Сирии и подведомственных учреждениях, так и в нескольких сирийских посольствах. Все попытки оказались безуспешными, поскольку сирийские компетентные органы отказываются выдавать разрешение на выход из гражданства.
В своем обращении в парламентскую комиссию по гражданству, миграции и общественной сплоченности Алисмаил указал, что потеря сирийского гражданства по объективным причинам невозможна. Хотя сирийское законодательство допускает двойное гражданство, оно не предусматривает возможности добровольно отказаться от гражданства, и из-за сложной политической ситуации невозможно предсказать, появится ли такая возможность и когда.
Поддержку получению Алисмаилом латвийского гражданства выражает SIA Innovative Travel Solutions, где он работает региональным руководителем, контролируя и направляя работу более чем 200 сотрудников и обеспечивая стратегическое развитие компании.
Компания подчеркивает, что профессиональные знания Алисмаила, его трудовая этика и лояльность делают его значимым членом общества, и получение им гражданства стало бы для Латвии преимуществом.
Комиссия, рассмотрев представленные документы и выслушав претендента на гражданство о его попытках отказаться от сирийского гражданства, а также о его мотивации стать гражданином Латвии и планах на будущее, поручила PMLP провести проверку соответствия Алисмаила условиям Закона о гражданстве.
PMLP сообщило, что у латвийских компетентных учреждений нет информации о том, что на претендента на гражданство распространяются какие-либо ограничения, указанные в статье 11 Закона о гражданстве. В то же время ведомство отметило, что Алисмаил имеет право подать заявление о приеме в гражданство в порядке натурализации, но в настоящее время не может получить документ о потере сирийского гражданства, как того требует закон.
Комиссия, учитывая все установленные факты и то, что по объективным и не зависящим от него причинам Алисмаил не может получить гражданство Латвии через натурализацию, но его прием в гражданство соответствует целям Закона о гражданстве и интересам общества, поддержала его принятие в гражданство по специальному закону.
На заседании комиссии Алисмаил дал торжественное обещание быть верным Латвийской Республике и подтвердил, что как только появится юридическая возможность, он незамедлительно откажется от сирийского гражданства.