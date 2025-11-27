В пятницу в Сейме обсудят видение развития Латвии на ближайшие 25 лет

Мероприятие откроют заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица и премьер-министр Эвика Силиня. «Латвия — это наша ответственность. Будущее нашей страны мы создаем сегодня — своими решениями и действиями. Если мы хотим видеть в 2050 году умную, безопасную и благополучную Латвию, стратегию необходимо основывать на знаниях и понимать, что человеческий капитал — наша главная ценность. Латвия 2050 года будет настолько сильной, творческой и сплочённой, насколько решительно мы сможем договориться о едином видении уже сегодня. Это наш шанс создать такую страну, в которой захотят жить будущие поколения. Я рада, что разработку стратегии ведёт Латвийский университет, а в центре внимания находятся ожидания людей», — подчеркнула Калниня-Лукашевица накануне конференции.