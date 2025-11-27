В пятницу в Сейме обсудят видение развития Латвии на ближайшие 25 лет
В пятницу, 28 ноября, Сейм станет площадкой для обсуждения вопроса, который касается каждого жителя Латвии: какой будет наша страна в 2050 году? На парламентской конференции представят результаты проекта Латвийского университета (ЛУ) «Видение развития государства 2050: ожидания общества и сценарии развития», а также обсудят будущие политические решения и выслушают рекомендации экспертов. Конференция организована Сеймом в сотрудничестве с ЛУ и Государственной канцелярией.
Мероприятие откроют заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица и премьер-министр Эвика Силиня. «Латвия — это наша ответственность. Будущее нашей страны мы создаем сегодня — своими решениями и действиями. Если мы хотим видеть в 2050 году умную, безопасную и благополучную Латвию, стратегию необходимо основывать на знаниях и понимать, что человеческий капитал — наша главная ценность. Латвия 2050 года будет настолько сильной, творческой и сплочённой, насколько решительно мы сможем договориться о едином видении уже сегодня. Это наш шанс создать такую страну, в которой захотят жить будущие поколения. Я рада, что разработку стратегии ведёт Латвийский университет, а в центре внимания находятся ожидания людей», — подчеркнула Калниня-Лукашевица накануне конференции.
Ректор ЛУ Гундарс Берзиньш отмечает, что долгосрочное видение развития Латвии до 2050 года основано на конституционных ценностях государства — непрерывности существования Латвии, сохранении и развитии латышского языка и культурного пространства, а также обеспечении роста благосостояния жителей. Стратегический каркас формировался на основе анализа развития страны за последние десятилетия, оценки глобальных и региональных тенденций, ожиданий общества и возможностей политики. Его цель — создать основанную на доказательствах, прозрачную и чётко структурированную дорожную карту развития Латвии на ближайшие 25 лет.
На конференции ректор ЛУ Гундарс Берзиньш выступит с вводным докладом о видении развития государства и общественных ожиданиях. Затем ведущая исследовательница ЛУ Жанета Озолиня представит результаты исследований фокус-групп, проведённых в регионах, а стратегический руководитель проекта фонда открытого общества DOTS Ирина Кузнецова расскажет о выводах диалоговых кругов.
Депутаты, министры, представители академической среды, предприниматели и международные эксперты примут участие в панельных дискуссиях о человеческом капитале и образовании, безопасности, благосостоянии и государственном управлении.
Панельную дискуссию «Человек» будет модерировать историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш. В разговоре примут участие профессор ЛУ Инта Миериня, экономист и предприниматель Янис Ошлейс, министр образования и науки Даце Мелбарде и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
В дискуссии «Безопасность» встретятся руководитель Латвийской трансатлантической организации и исследовательница ЛУ Сигита Струберга, заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица, врач и президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс и директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. Модератор — директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.
Дискуссию «Благосостояние» будет вести журналист Арнис Краузе. В ней примут участие председатель парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша, председатель Совета фискальной дисциплины Инна Штейнбука, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис и вице-президент LMT Ингмарс Пукис.
Во второй половине дня руководитель Инновационной лаборатории Государственной канцелярии Янис Кинaстс представит десять дизайнерских сценариев для 2050 года. Затем состоится заключительная дискуссия «Управление» под руководством Краузе, в которой примут участие директор SIA KPMG Baltics Кристапс Ковалевскис, директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, руководитель Рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш и ведущая исследовательница центра PROVIDUS Ивета Кажока.
Латвийский университет по заказу Государственной канцелярии разработал стратегический каркас развития Латвии до 2050 года. Основные выводы исследования: стране необходима устойчивая, инновационная и ориентированная на человека модель развития. В её основе — образование, безопасность, благосостояние и сплоченное общество. К 2050 году ожидаются серьёзные геополитические и демографические вызовы, поэтому Латвии важно укреплять суверенитет, эффективность государственного управления и конкурентоспособность экономики. ЛУ отмечает, что у страны есть потенциал стать региональным лидером в сфере умного, цифрового и устойчивого управления.
Конференция начнется 28 ноября в 9:30 и пройдёт в Красном зале здания Сейма.