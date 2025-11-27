Собака из-за боли не могла даже поесть: защитники животных возмущены действиями рижской полиции

Как сообщают представители приюта в публикации на Facebook, 10 октября этого года в приют были доставлены две беспородные собаки, которых полиция изъяла из одной квартиры в Риге. Состояние животных было описано как крайне плохое — собаки были сильно истощены и страдали от запущенных кожных заболеваний. "Плохое состояние здоровья собак и поставленные диагнозы свидетельствовали о том, что им длительное время не обеспечивался ветеринарный уход, а также надлежащий уход и кормление. Страдания одной собаки из-за зуда были настолько сильными, что она даже не могла принимать пищу", — отмечают представители приюта.