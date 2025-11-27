Собака из-за боли не могла даже поесть: защитники животных возмущены действиями рижской полиции
Приют для животных Labas majas выразил резкую критику и обратился с жалобой в Рижскую думу по поводу действий Рижской муниципальной полиции, которая не начала административный процесс в отношении лиц, у которых были обнаружены две собаки в критически тяжелом состоянии.
Как сообщают представители приюта в публикации на Facebook, 10 октября этого года в приют были доставлены две беспородные собаки, которых полиция изъяла из одной квартиры в Риге. Состояние животных было описано как крайне плохое — собаки были сильно истощены и страдали от запущенных кожных заболеваний. "Плохое состояние здоровья собак и поставленные диагнозы свидетельствовали о том, что им длительное время не обеспечивался ветеринарный уход, а также надлежащий уход и кормление. Страдания одной собаки из-за зуда были настолько сильными, что она даже не могла принимать пищу", — отмечают представители приюта.
Несмотря на очевидные нарушения правил благополучия животных, Земгальское управление Рижской муниципальной полиции приняло решение не начинать административное дело, указав, что сотрудники полиции не усмотрели нарушений. Председатель правления Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Астридa Карклиня выразила шок по поводу такого решения, считая, что полиция не исполнила свои обязанности. Организация подала жалобу в Рижскую думу и обратилась с просьбой о вмешательстве в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).
Опубликованная информация вызвала широкую реакцию в социальных сетях — жители и эксперты выражают возмущение равнодушием правоохранительных органов.
Представитель Латвийской ассоциации ветеринаров Лита Конопоре указала на необходимость более строгих действий со стороны учреждений: "Чтобы изменить общее отношение к животным в лучшую сторону, одних надежд на карму мало. Нужно, чтобы такие учреждения, как полиция, прокуратура и суд, которым законом предоставлены полномочия наказывать безответственных и жестоких владельцев, действительно это делали — конфисковывали, осуждали и т.д. Чтобы другие боялись так поступать".
Одна из пользовательниц Facebook обратила внимание на юридический аспект, указав, что этот случай, возможно, подпадает под уголовную ответственность: "Согласно правовой доктрине, неоказание ветеринарной помощи признается истязанием животного, а значит должна применяться вторая часть статьи 230 Уголовного закона — уголовная ответственность за издевательство над животным. Рижской муниципальной полиции следовало переправить материалы в Государственную полицию, а не прекращать дело!"
В ответ на поднятую шумиху и полученную информацию представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажa-Апалупа сообщила порталу Jauns.lv, что полиция начала два административных процесса о нарушеним Закона о защите животных — жестокое обращение с животными. "Одновременно мы сейчас оцениваем действия сотрудников, участвовавших в решении этой ситуации", — добавила представитель полиции.