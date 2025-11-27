ФОТО: масштабы впечатляют! В Риге за 122 млн евро строят новую магистраль Яня Чакстес гатве

Во второй очереди проекта, на участке от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю, до конца этого года планируется выполнить примерно 47% от общего объёма строительных работ. Сейчас на объекте продолжается устройство пролётов путепровода на улице Виенибас гатве. К концу октября для путепровода были построены все 40 промежуточных опор, в общей сложности использовано 3 765 м³ бетона, а также выполнено более 70% работ по возведению конечных опор. Работы по бетонированию полностью завершены в 22 из 42 пролётов путепровода.