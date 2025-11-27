ФОТО: масштабы впечатляют! В Риге за 122 млн евро строят новую магистраль Яня Чакстес гатве
Уже почти год в Риге продолжаются масштабные строительные работы четвёртой очереди Южного моста, которые планируется завершить в 2027 году. По мере того как работы продвигаются в соответствии с графиком, объект постепенно приобретает запроектированные очертания.
Полное название проекта — «Строительство Яня Чакстес гатве», и он разделён на две очереди: строительство Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална (1-я очередь), и строительство Яня Чакстес гатве от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю (2-я очередь).
В первой очереди, на участке от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, до конца 2025 года планируется выполнить примерно 50% от общего объема работ. Сейчас на объекте продолжается строительство транспортного путепровода через улицу Малу — на правой стороне путепровода ведутся работы по бетонированию пролёта. На путепроводе на улице Зиепниеккална уже забетонированы пять пролётов, начато строительство следующих, а также продолжается возведение подъездных рамп.
Параллельно со строительством путепроводов ведутся работы по устройству двух пешеходных тоннелей. В пешеходном тоннеле у улицы Ливциема строятся конечные подпорные стены, общий объём выполненных работ достиг 77%. Около 90% работ выполнено в пешеходном тоннеле у улицы Падурес, где также продолжается строительство конечных подпорных стен.
На строительном объекте продолжается также прокладка различных инженерных сетей — ливневой и бытовой канализации, реконструкция газопровода и водопровода. На данный момент полностью завершена реконструкция теплотрассы, близится к завершению строительство сетей электроснабжения, а с октября ведётся перестройка высоковольтных сетей.
Во второй очереди проекта, на участке от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю, до конца этого года планируется выполнить примерно 47% от общего объёма строительных работ. Сейчас на объекте продолжается устройство пролётов путепровода на улице Виенибас гатве. К концу октября для путепровода были построены все 40 промежуточных опор, в общей сложности использовано 3 765 м³ бетона, а также выполнено более 70% работ по возведению конечных опор. Работы по бетонированию полностью завершены в 22 из 42 пролётов путепровода.
На месте перекрёстка улицы Виенибас гатве, улицы Тирайнес и Елгавского шоссе строится новое круговое движение, которое значительно улучшит безопасность дорожного движения в данном месте. В новом круговом движении установлены бордюры, а на отдельных участках — как на основной трассе, так и на параллельных подъездных дорогах — уложен нижний слой асфальтового покрытия. На участке между улицей Озолциема и строящейся Яня Чакстес гатве началась укладка тротуарной плитки. В зимний период для пешеходов открыт тротуар вдоль улицы Виенибас гатве.
Во второй очереди проекта также ведётся строительство различных инженерных сетей. Сейчас продолжается прокладка водопровода и бытовой канализации, а строительство магистрального стеклопластикового коллектора ливневой канализации близится к завершению. Параллельно по всей территории строительной площадки устраивается новая система освещения, устанавливаются опоры освещения с фундаментами.
Реализация проекта позволит упорядочить сеть прилегающих улиц, обеспечив удобный поток транспорта. В ближайших жилых кварталах повысится безопасность, поскольку после реализации проекта уменьшится поток транзитного автотранспорта через них. Кроме того, проект обеспечит упорядочение транзитного движения грузового транспорта на левом берегу Даугавы.
Стоимость проекта: 122 732 478,67 евро (включая НДС 21%), из них
60 185 896,00 евро — софинансирование из средств Фонда сплочения,
62 546 582,67 евро — финансирование самоуправления.