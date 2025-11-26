"А в прошлом году заорал так, что перепугались все!" Некоторые не получили рассылку перед проверкой сирен

Тем временем несколько человек указывают, что они не услышали должным образом и сам сигнал тревоги. "Уведомления на телефон не было. Сирена где-то очень отдаленно была слышна. Если бы в в это время дома играла музыка, возможно и не услышали бы. Тейка". Еще один комментатор указывает, что на Югле у его мамы дом с пластиковыми окнами, и сигнал был скромно тихим. "В прошлом году телефон заорал так, что перепугались все. В этом году один раз провибрировал и все", "Сирену еле слышно было в Зиепниеккалнсе, работал бы телевизор, вообще не слышно было бы. Оповещения не было", - пишут люди в соцсетях.