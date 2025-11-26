"А в прошлом году заорал так, что перепугались все!" Некоторые не получили рассылку перед проверкой сирен
Проверка системы оповещения в Латвии снова вызвала обсуждение в соцсетях: часть жителей не получила сообщения сотовой рассылки, другие жаловались на тихие сирены, а некоторые, напротив, похвалили ответственные службы за работу.
Некоторые латвийцы пожаловались в социальных сетях на то, что не получили сообщение сотовой рассылки перед проверкой сирен в городах.
"Сирена тревоги в Катлакалнсе звучала очень хорошо, но уведомление сотовой рассылки о причине включения сирены тревоги я не получил, хотя было написано, что будет. Остаётся надеяться, что при жизни придётся испытать только такие случаи", - написал на платформе X пользователь Зигмунд. Журналистка Элита Вейдемане добавляет, что "в Юрмале никакой сирены тревоги не слышала и никакой сотовой рассылки не получила".
Ещё кто-то юмором отмечает, что "сотовая рассылка спасёт только владельцев айфонов" и "Кому не пришло уведомление по сиренам, ждите уведомления от службы миграции..." Еще одна женщина пишет, что у неё три телефона и два планшета, но ни на одно устройство рассылка не пришла. "Почему так? Другим даже на кофейные автоматы пришли уведомления", - иронично замечает женщина.
Тем временем несколько человек указывают, что они не услышали должным образом и сам сигнал тревоги. "Уведомления на телефон не было. Сирена где-то очень отдаленно была слышна. Если бы в в это время дома играла музыка, возможно и не услышали бы. Тейка". Еще один комментатор указывает, что на Югле у его мамы дом с пластиковыми окнами, и сигнал был скромно тихим. "В прошлом году телефон заорал так, что перепугались все. В этом году один раз провибрировал и все", "Сирену еле слышно было в Зиепниеккалнсе, работал бы телевизор, вообще не слышно было бы. Оповещения не было", - пишут люди в соцсетях.
Тем не менее немало и тех, кто похвалил работу сигнала тревоги. Лиепайчанин Айгарс отмечает, что "на его тихой окраине сирены тревоги были слышны даже очень хорошо". "В Иманте орала как потерпевшая", - уверяют в соцсетях.
Необходимы обновления телефона
Ранее руководитель информационного центра Министерства внутренних дел Арис Дзерванс в передаче "Латвийского радио" указал, что сообщение сотовой рассылки не приходит, если "человек не находится в конкретной зоне или не обновил телефон".
"Сама сотовая рассылка как технология не является чем-то новым, она опробована уже 15 лет. То есть, если телефону 15 лет или он новее, с высокой вероятностью уведомление отобразится", - отметил Дзерванс.
Тем временем издание LSM указало, что "то, будет ли получено предупреждение, определяет производитель телефона". "Если он предусмотрел такую функцию, то она сработает. Если в телефоне такой функции нет и она вообще не была предусмотрена при производстве, получить предупреждение будет невозможно".