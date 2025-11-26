СМИ: глава делегации США в Киеве пугал Украину полным поражением, настаивая на несправедливом соглашении

Тем временем официальная Москва изменила тон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первоначальный проект был "правильным", но новая версия может "задушить дух Анкориджа", тем самым указывая на августовский саммит российского диктатора Владимира Путина и Трампа на Аляске. В то же время, несмотря на напряжённое начало, Киев оценивает новую версию гораздо более позитивно. Согласно словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, украинская и американская делегации "достигли договорённости по основным условиям обновлённого плана из 19 пунктов".