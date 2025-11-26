СМИ: глава делегации США в Киеве пугал Украину полным поражением, настаивая на несправедливом соглашении
Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл предупредил о тяжёлой ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначального мирного плана, от которого Украина отказалась.
Министр армии США Дэн Дрисколл во время недавнего визита в Киев высказал несколько мрачных прогнозов о ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначального варианта мирного плана США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Ситуация украинской армии становится всё хуже - россияне увеличивают темп воздушных ударов, в их распоряжении практически неограниченные ресурсы, и они могут продолжать затяжную войну, не снижая темпа, заявил министр украинским должностным лицам. Ждать дольше означает оказаться в ещё более слабых позициях, предупредил Дрисколл. Оборонная промышленность США больше не способна обеспечивать Украину необходимым количеством противовоздушной обороны и боеприпасов, указала американская делегация.
"По сути, послание было таким - вы проигрываете и должны принять соглашение", - сообщил источник.
Украинская сторона, однако, вежливо отказалась подписывать первоначальную версию мирного плана, которую Киев рассматривал как фактическую капитуляцию.
Эти события стали ещё одним проявлением глубоких разногласий в команде президента США Дональда Трампа о том, как закончить войну. Лагерь вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и специального посланника Трампа Стива Виткоффа считает, что именно Киев препятствует миру, и настаивает на давлении и принудительных компромиссах со стороны Украины.
В свою очередь, лагерь госсекретаря Марко Рубио обвиняет Россию и настаивает, что Москва уступит только под давлением санкций и жёсткой позиции Запада. Сам Трамп, как отмечает NBC, часто колеблется, выбирая между этими двумя подходами. После интенсивных консультаций в Женеве проблемные положения плана были вычеркнуты или изменены.
Тем временем официальная Москва изменила тон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первоначальный проект был "правильным", но новая версия может "задушить дух Анкориджа", тем самым указывая на августовский саммит российского диктатора Владимира Путина и Трампа на Аляске. В то же время, несмотря на напряжённое начало, Киев оценивает новую версию гораздо более позитивно. Согласно словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, украинская и американская делегации "достигли договорённости по основным условиям обновлённого плана из 19 пунктов".
Трамп во вторник заявил, что Вашингтон "очень близок" к тому, чтобы достичь договорённости с Украиной и Россией о прекращении войны, длящейся почти четыре года.