Всплывающих окон про cookie станет меньше? Какие еще изменения хотят ввести в нашу цифровую жизнь

Французский журналист Жером Коломбэн, который регулярно пишет о технологиях, считает, что решение должно быть таким, чтобы не затрагивать базовые принципы — что считать персональными данными и как обеспечивать проверяемое согласие. «Конкретно это означает необходимость инвестировать в открытые инструменты, комплексные модели, которые помогли бы малым и средним предприятиям обходиться без сверхвысоких затрат и чрезмерного энергопотребления. Нужно требовать более честных интерфейсов получения согласия. Например, четкой и однозначной возможности сказать “нет”. […] Вкратце, задача в том, чтобы облегчить регуляторное бремя, не ставя под угрозу фундаментальные права. Разумеется, сказать это легче, чем сделать. Я не хотел бы быть тем, кто за это отвечает», — сказал Коломбэн.