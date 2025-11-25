Всплывающих окон про cookie станет меньше? Какие еще изменения хотят ввести в нашу цифровую жизнь
На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) предложила упростить правила, касающиеся приватности и использования искусственного интеллекта. Это объясняется стремлением сократить бюрократию и повысить конкурентоспособность европейского технологического сектора на мировом уровне. Однако планы Брюсселя подвергаются критике как со стороны представителей технологической отрасли, так и со стороны организаций по защите прав потребителей.
Планы ЕК по упрощению цифрового регулирования предусматривают, что к 2029 году удастся сэкономить до 5 млрд евро на административных расходах, а для пользователей главным ощутимым результатом станет меньшее количество всплывающих окон о файлах cookie на веб-сайтах, сообщает LSM.lv.
Формально инициатива ЕК состоит из трех частей. Цифровой пакет Omnibus предполагает упрощение действующих правил в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и данных. Вторая часть, которую Комиссия называет стратегией «союза данных», по сути направлена на защиту чувствительных данных, не связанных с персональными данными. Третий элемент, называемый ЕК «Европейским бизнес-кошельком», позволит компаниям и государственным учреждениям безопасно подписывать, обмениваться и хранить документы, а также осуществлять цифровые операции во всех странах – членах ЕС.
По мнению ЕК, это существенно сократит административную нагрузку. Оценивается, что ежегодно компании смогут экономить до 150 млрд евро.
Объявляя о планах Комиссии, еврокомиссар Хенна Виркунен, отвечающая за вопросы технологического суверенитета, безопасности и демократии, подчеркнула, что такой шаг Брюсселя является ответом на призывы снизить давление на бизнес. При этом она отметила, что упрощение правил не будет означать «понижение планки».
Лоббистская группа технологических компаний CCIA Europe, в числе членов которой такие гиганты, как владелец Google компания Alphabet, а также Apple и Meta, в целом положительно оценивает это решение. Однако, по мнению лоббистов, необходимы более смелые шаги. Позитивно инициативу Брюсселя оценивает и Европейская ассоциация финансовых рынков, хотя и считает ее недостаточно далеко идущей. С точки зрения защитников права на приватность, ЕК по сути идет на уступки технологическим гигантам.
Предлагаемые изменения позволили бы таким компаниям, как Google или Meta, использовать персональные данные жителей европейских стран для обучения моделей искусственного интеллекта.
Агентство Reuters цитирует австрийского активиста в сфере защиты приватности Макса Шремса, который считает, что таким образом системам искусственного интеллекта будет облегчено не только получение самых личных сведений, но и манипулирование людьми.
Ранее в открытом письме 127 ассоциаций и организаций планы Брюсселя были названы «крупнейшей отменой цифровых фундаментальных прав в истории Европейского союза».
Эксперты признают, что упрощение регулирования необходимо. Но, как отметил в комментарии бельгийскому общественному вещателю RTBF профессор экономики и цифровых стратегий Брюссельского свободного университета Николас ван Зебрук, сложно представить, что нескольких корректировок будет достаточно, чтобы «разблокировать» европейские инновации. Скорее всего, в краткосрочной перспективе основными выигравшими окажутся игроки из США и Китая, которые получат еще больше свободы в использовании наших данных, заключает профессор.
Французский журналист Жером Коломбэн, который регулярно пишет о технологиях, считает, что решение должно быть таким, чтобы не затрагивать базовые принципы — что считать персональными данными и как обеспечивать проверяемое согласие. «Конкретно это означает необходимость инвестировать в открытые инструменты, комплексные модели, которые помогли бы малым и средним предприятиям обходиться без сверхвысоких затрат и чрезмерного энергопотребления. Нужно требовать более честных интерфейсов получения согласия. Например, четкой и однозначной возможности сказать “нет”. […] Вкратце, задача в том, чтобы облегчить регуляторное бремя, не ставя под угрозу фундаментальные права. Разумеется, сказать это легче, чем сделать. Я не хотел бы быть тем, кто за это отвечает», — сказал Коломбэн.
Для реализации инициативы ЕК требуется поддержка Европейского парламента и стран – членов ЕС.