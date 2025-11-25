325 аварий за пять лет: несовершеннолетние латвийцы садятся за руль без прав - и родители им это позволяют

Автомобиль всегда был объектом повышенной опасности, поэтому у владельца особая ответственность не только за его техническое состояние, но и за решение, кому доверить управление. "Если у детей возникает интерес к вождению, это отличная возможность для разговора с молодым поколением о правилах и объяснения, почему безопасность на дороге так важна, в том числе — какие последствия могут наступить при безответственном использовании этого объекта повышенной опасности", — отмечает председатель правления LTAB.