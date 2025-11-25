Латвийские культовые сырочки завоевывает Южную Корею. Это серьезная заявка на успех!
Любимые в Латвии творожные сырочки официально отправляются покорять Южную Корею.
Пока одни мечтают попробовать корейскую уличную еду, корейцы скоро будут заказывать латвийские творожные сырки. Легендарный бренд Kārums начал сотрудничество с дистрибьютором в Южной Корее — и это не просто экспорт, а настоящая экспансия на один из самых требовательных рынков мира.

Первая партия Kārums уже в пути — шесть самых популярных вкусов направляются в Южную Корею. Ваниль, шоколад, клубника, манго с кокосом и мультиупаковки по 7 сырков скоро появятся на полках Coupang — крупнейшей коммерческой электронной платформы страны (представьте себе корейский Amazon), а также в сети небольших магазинчиков. Более того, в ближайшем будущем планируется выход в одну из крупнейших торговых сетей Южной Кореи.

Это не случайный прорыв. Сотрудничество с корейским клиентом было выстроено при поддержке Латвийского центрального союза молочных хозяйств в рамках европейского проекта по продвижению сельскохозяйственной продукции в Южной Корее, Малайзии и Канаде.

Стратегия завоевания мира

Артурс Чирьевскис, руководитель Food Union в Латвии и Европе, объясняет логику экспансии: "В странах, где творожные сырки как продуктовая категория уже знакома или переживает резкий рост популярности, наша цель — присутствовать в крупных торговых сетях. И нам это удалось в Европе — в Германии, Норвегии, на Кипре и в Ирландии".

А вот с более далекими, экзотическими рынками, где сырки — новинка, а молочные продукты в целом еще ищут свой путь к потребителю, подход другой.

"Мы приоритизируем цифровые каналы и небольшие магазины. Но цель одна — укрепить ассоциацию имени Kārums с ценными творожными снеками из Латвии!"

География успеха

Kārums уже продается более чем в 20 странах мира. В Европе сырки можно найти в сетях Kaufland, LEDO, Kliver и MixMarkt в Германии, Alfamega на Кипре, COOP, Eurospar и Meny в Норвегии, а также в сети Supervalu в Ирландии.

Интересный факт: творожные сырки — третья по популярности экспортная категория после сливочного сыра и сметаны, и при этом самая быстрорастущая в этом и прошлом году. Компания открывает новые рынки и расширяет присутствие на существующих с помощью новых партнеров.

В 2024 году к географии экспорта добавились Мальта, Сербия и Южная Корея. Всего же Food Union экспортировал продукцию в 30 стран, при этом экспорт составил треть от общего оборота — 45,7 миллионов евро.

То, что латвийский продукт попадает на крупнейшую онлайн-платформу Южной Корее — это серьезная заявка на успех. Возможно, совсем скоро корейские блогеры начнут снимать распаковки латвийских сырков, а слово "Kārums" станет таким же узнаваемым в Сеуле, как в Риге.

И кто знает — может быть, через пару лет мы увидим Kārums с кимчи или юдза. Если кто и способен на такие эксперименты, так это корейцы.

