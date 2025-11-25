Латвийские культовые сырочки завоевывает Южную Корею. Это серьезная заявка на успех!

Первая партия Kārums уже в пути — шесть самых популярных вкусов направляются в Южную Корею. Ваниль, шоколад, клубника, манго с кокосом и мультиупаковки по 7 сырков скоро появятся на полках Coupang — крупнейшей коммерческой электронной платформы страны (представьте себе корейский Amazon), а также в сети небольших магазинчиков. Более того, в ближайшем будущем планируется выход в одну из крупнейших торговых сетей Южной Кореи.