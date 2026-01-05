Утром в Риге, к полудню - в Тарту: опубликован график движения нового поезда

Первоначальный график движения предусматривает, что поезд будет отправляться из Таллина в 14:50, из Тарту — в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. В свою очередь из Риги поезд будет отправляться в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25, а в Таллин — в 14:11.