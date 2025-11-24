"Латвия восстановила свою силу, идентичность и латышский язык": Силиня встретилась с папой римским и вручила ему особый подарок

«Исторически Латвия тесно связана с христианством. С древних времен нашу землю называли Terra Mariana — Землей Марии, что символизировало нашу принадлежность к христианской Европе и вере как духовной опоре в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру. У Латвии непростые соседи, и история часто ставила нас на перекресток войн и перемен. Поэтому нам всегда приходилось защищать и свое государство, и безопасность своих людей. Наш диалог со Святым Престолом имеет особое значение. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность своего государства», — подчеркнула после встречи Силиня.