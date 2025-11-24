"Латвия восстановила свою силу, идентичность и латышский язык": Силиня встретилась с папой римским и вручила ему особый подарок
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в понедельник, 24 ноября, в ходе рабочего визита в Ватикан провела частную аудиенцию у Его Святейшества папы Льва XIV, в рамках которой обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины, роль Святого Престола в процессе возвращения незаконно депортированных украинских детей, а также значение отношений между Латвией и Святым Престолом.
«Для меня было большой честью — и как для паломницы, и как для главы правительства — встретиться с Его Святейшеством папой Львом XIV, представляя Латвию здесь, в Ватикане», — заявила премьер-министр. На частной аудиенции она вручила особый подарок от Латвии: этнографический венец (головной убор) Ницко-Бартского народного костюма и фотокопию картины Джеммы Скулме «Mantojums. II Dziesma». Силиня подчеркнула, что этот подарок символически переплетает христианство с латышскими народными традициями и напоминает о пути латвийской идентичности через историю.
«Во время советской оккупации Латвия многое потеряла. Было запрещено свободно собираться, исповедовать веру и нашу культуру. Даря этот венец, я чувствовала, что могу уверенно сказать: Латвия восстановила свою силу, свою идентичность, веру и латышский язык», — сказала Эвика Силиня, добавив, что папе было по-настоящему приятно видеть, какое большое число верующих из Латвии отправилось в Национальное паломничество.
Премьер-министр также встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. В ходе беседы стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог о мире, безопасности, традициях экуменизма в Латвии, значении международного права и сотрудничестве в международных организациях.
«Исторически Латвия тесно связана с христианством. С древних времен нашу землю называли Terra Mariana — Землей Марии, что символизировало нашу принадлежность к христианской Европе и вере как духовной опоре в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру. У Латвии непростые соседи, и история часто ставила нас на перекресток войн и перемен. Поэтому нам всегда приходилось защищать и свое государство, и безопасность своих людей. Наш диалог со Святым Престолом имеет особое значение. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность своего государства», — подчеркнула после встречи Силиня.
Визит проходил в контексте столетия установления дипломатических отношений между Латвией и Святым Престолом, а также в период, когда по всему миру Римско-католическая церковь отмечает Юбилейный год «Паломники надежды». В этом году также исполняется 100 лет со дня первого Латвийского национального паломничества в Рим.
В базилике Святого Петра у алтаря кафедры святого Петра состоялось богослужение на латышском языке, в котором премьер-министр приняла участие вместе с 200 латышскими паломниками. «Богослужение под руководством рижского архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича было очень впечатляющим и подтвердило значение и силу латышского языка. У нас мощная и значимая христианская община, и многочисленное присутствие паломников ярко это показало», — сказала Силиня.
Премьер-министр также участвовала в общей аудиенции у папы вместе с латвийской делегацией, духовенством и несколькими сотнями паломников. Это событие символически подтвердило историческую связь и тесный диалог между Латвией и Святым Престолом, который продолжался даже в годы оккупации.