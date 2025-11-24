Чудовищный случай издевательств над ребенком в США: 14-летняя девочка весила всего 16 кг и жила в запертой комнате

Девочка переехала к отцу в 2020 году, когда мать попала в тюрьму. С тех пор она не посещала школу очно и, по словам отца, "обучалась на дому", не была у врача ни разу с 2020 года и не общалась с матерью. Ее учительница из третьего класса заявила следствию, что девочка не имела проблем с питанием, была общительной и не демонстрировала признаков аутизма. В больнице девочка попросила вторую порцию шоколадного пудинга, но, получив ее, сказала: "Папа будет так зол. Ему не нравится, когда я ем так много."