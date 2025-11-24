Чудовищный случай издевательств над ребенком в США: 14-летняя девочка весила всего 16 кг и жила в запертой комнате
В штате Висконсин раскрыт один из самых ужасающих случаев жестокого обращения с ребенком за последние годы. В частном доме в небольшом городе Онейда была найдена 14-летняя девочка, весившая всего 16 килограммов. Она была истощена до такого состояния, что врачи первоначально сомневались, сможет ли она выжить.
Ребенок был обнаружен в августе, когда её отец, 47-летний Уолтер Гудман, позвонил в 911 и сообщил, что его дочь несколько дней не ест и ее постоянно рвет. Однако прибывшие спасатели увидели совершенно иную картину: девочка выглядела как ребенок 6–8 лет, у неё были резко выступающие ребра, ключицы и тазовые кости. Она страдала от тяжелого недоедания, гипотермии, гипогликемии, а также признаков мультиорганной дисфункции — отказа работы сразу нескольких систем организма. Врачи зафиксировали дыхательную и сердечную недостаточность, острую форму гепатита и панкреатита. По данным уголовной жалобы, медицинских записей у нее не было с 2020 года.
Следствие установило, что девочка большую часть времени находилась в запертой комнате, дверь которой была оборудована болтовыми замками. В комнате была установлена камера, через которую отец наблюдал и общался с ребенком. Он утверждал, что это необходимо, потому что девочка якобы аутична и наносит себе вред. Но медики и следователи не обнаружили никаких признаков самоповреждений. Сама девочка рассказала, что иногда она "ковыряла кожу от скуки", но в условиях больницы перестала это делать. Также выяснилось, что она спокойно спала, хотя отец утверждал, что она "днями не спит", из-за чего "сжигает все калории".
Девочка переехала к отцу в 2020 году, когда мать попала в тюрьму. С тех пор она не посещала школу очно и, по словам отца, "обучалась на дому", не была у врача ни разу с 2020 года и не общалась с матерью. Ее учительница из третьего класса заявила следствию, что девочка не имела проблем с питанием, была общительной и не демонстрировала признаков аутизма. В больнице девочка попросила вторую порцию шоколадного пудинга, но, получив ее, сказала: "Папа будет так зол. Ему не нравится, когда я ем так много."
A fourth person has been charged with child abuse for the treatment of a 14-year-old girl who was taken to the hospital weighing just 35 pounds: https://t.co/U2P9yHiIeQ pic.twitter.com/jQFdfztCU2— Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 14, 2025
В доме кроме отца жили его жена Мелисса, ее взрослая дочь Саванна и ее партнерша. Все четверо участвовали в издевательствах над ребенком. Их всех арестовали, и теперь каждому грозит более 80 лет тюрьмы. Судья назвал дом, где держали девочку, "домом ужасов".